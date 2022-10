Xiaomi presenta Mijia Electric Shaver S301: lame in ceramica per una rasatura più profonda

Xiaomi ha lanciato in Cina il nuovo Electric Shaver S301: un rasoio elettrico del brand Mijia. Questo dispositivo dedicato alla beauty routine dell'uomo sfrutta delle particolari lame in ceramica per rimuovere i peli in profondità ed assicurare una pelle più liscia.

Xiaomi Mijia Electric Shaver S301: rasatura con lame in ceramica grazie al nuovo rasoio elettrico

Xiaomi Mijia Electric Shaver S301 è un rasoio elettrico realizzato in zirconio ceramica con molatura a diamante. Questo particolare trattamento riservato alle lame le rendono due volte più dure, con una durata maggiore di circa 240 ore di utilizzo.

Questo rasoio è progettato per adattarsi al meglio alla forma del viso, con una maglia della lama il 35% più sottile rispetto al modello precedente, in grado di rimuovere i peli della barba in modo più profondo ed efficiente.

Mijia Electric Shaver S301 di Xiaomi è dotato, inoltre, di un display a LED per il controllo della velocità della testina e la potenza del motore. Il rasoio è certificato IPX7 quindi può essere lavato completamente, oppure utilizzato sotto la doccia.

La batteria, ricaricata tramite il cavo USB-C incluso nella confezione di vendita, ha un'autonomia di circa 90 giorni dopo 2 ore di carica. Il rasoio quindi può essere portato in viaggio senza preoccuparsi troppo della durata della batteria.

Xiaomi Mijia Electric Shaver S301 è disponibile in Cina, sul sito ufficiale e tramite gli store più popolari, al prezzo di 199 yuan (circa 28€). Se siete alla ricerca di un rasoio tascabile, tuttavia, Xiaomi ha portato sul mercato anche il Mijia Electric Shaver S600.

