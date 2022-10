Samsung Galaxy S22: arriva una nuova modalità astrofotografica e altre novità

Siete in possesso di uno smartphone Samsung della serie Galaxy S22? Allora preparatevi ad accogliere un bel po' di nuove funzionalità fotocamera, che vi farà scoprire un modo tutto nuovo di fotografare da mobile! Il colosso della tecnologia sta distribuendo un nuovo aggiornamento che introduce una nuova funzionalità astrofotografica e multi-esposizione per Expert RAW, oltre alla nuova app Camera Assistant che offre un'esperienza di scatto più su misura.

Tutte le novità in arrivo per la fotocamera di Samsung Galaxy S22

Iniziamo da una delle novità più entusiasmanti in arrivo per la modalità Expert RAW di Samsung Galaxy S22. L'aggiornamento, infatti, introduce una nuova modalità di astrofotografia chiamata Guida al Cielo, che aiuta gli utenti a individuare facilmente la posizione di costellazioni, sistemi solari, gruppi di stelle e nebulose nel cielo notturno. La fotocamera ricorre ad algoritmi di intelligenza artificiale avanzati, insieme a sistemi di elaborazione multi-segmentazione e multi-frame, per catturare scatti straordinari di stelle e cieli notturni.

Inoltre, l'aggiornamento introduce anche una nuova funzione multi-esposizione che permette di scattare più immagini contemporaneamente, sovrapporle e poi combinarle in uno scatto singolo, creando risultati più artistici.

Passando alla nuova app Camera Assistant per Samsung Galaxy S22, questa permette di attivare o disattivare determinate funzionalità e avere un'esperienza di scatto più personalizzata. Alcune di queste funzionalità includono l'HDR automatico, il cambio obiettivo automatico, la registrazione video in modalità Foto e lo scatto veloce. Camera Assistant può essere scaricata dal Galaxy Store.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il