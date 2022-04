Xiaomi lavora alla modalità Astrofotografia: potrebbe debuttare con il prossimo 12 Ultra

Xiaomi potrebbe presto lanciare una nuova modalità di astrofotografia chiamata Night Sky Star Trails, una tecnologia che permetterà di realizzare dei time-lapse mozzafiato di tracce di stelle nel cielo notturno. Questa modalità potrebbe arrivare insieme alla nuova rivoluzionaria fotocamera Leica che dovrebbe debuttare con Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi sta pensando alla modalità Astrofotografia: ecco che cosa sappiamo

Inutile nasconderselo: il comparto fotografico è uno dei principali aspetti che gli utenti prendono in considerazione nella valutazione di un nuovo smartphone da acquistare. Lo hanno capito anche gli stessi produttori, che specie per i top di gamma cercano di alzare un po' l'asticella proponendo tecnologie rivoluzionarie e sensori sempre aggiornati, in grado di catturare quanti più dettagli possibile e offrire disparate modalità di scatto. Una nuova modalità che potremmo presto vedere sui flagship di casa Xiaomi è dedicata agli amanti dell'astrofotografia.

Stando a quanto riferito dai media cinesi, il colosso cinese avrebbe brevettato una nuova tecnologia che consentirebbe di realizzare scatti time-lapse di tracce di stelle nel cielo notturno.

Secondo la fonte, Night Sky Star Trails – questo il nome dato alla nuova modalità di astrofotografia brevettata da Xiaomi – debutterà insieme allo Xiaomi 12 Ultra, il prossimo smartphone di fascia alta del produttore che punta tutto sulla fotografia. Il top di gamma dovrebbe avere dalla sua un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica, anche se al momento manca ancora una conferma ufficiale.

Il brevetto Xiaomi ci permette anche di capire come funziona questa nuova modalità. A quanto pare, la modalità Night Sky Star Trials potrà essere attivata direttamente dalla fotocamera dello smartphone: questa si focalizzerà automaticamente sul cielo notturno e determinerà le impostazioni più adatte come ISO, bilanciamento del bianco e velocità di otturatore per la scena.

A questo punto, lo smartphone dovrà rimanere immobile per tutta la durata del time-lapse, durante il quale la fotocamera scatterà foto ogni certo intervallo di fotogrammi per catturare il movimento delle stelle. L'algoritmo memorizzerà gli scatti così catturati e ne interpreterà i dati e la scienza del colore, per poi utilizzare tali informazioni nell'elaborazione di un breve video che mostrerà il movimento time-lapse delle stelle e della scia che lasciano nel cielo notturno.

Infine, all'interno del brevetto viene specificato che la modalità Night Sky Star Trials di Xiaomi potrà essere utilizzata anche per realizzare loop time-lapse o per catturare vortici di stelle nel cielo notturno.

