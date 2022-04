Redmi vuole espandere la memoria dei Note 12 con uno storage da record

Archiviato da un po' il periodo di presentazione della serie K50, per Redmi si inizia a progettare ciò che sarà la serie Note 12. In questa nuova gamma la vera novità potrebbe essere rappresentata dalla memoria o meglio, dallo storage, che potrebbe raggiungere un record per la gamma e in generale per la fascia media.

Redmi Note 12 Pro+ con 512 GB di memoria? Ce lo suggerisce un leak

A parlare di questa eventualità è stato il leaker Digital Chat Station, che spiega come la fascia media di Redmi, quindi la serie Note 12, potrebbe dotarsi ben prima di qualsiasi smartphone Xiaomi di una memoria interna da 512 GB. Sempre più smartphone mid-range stanno ampliando lo storage, a volte con tagli unici da 256 GB o comunque da un minimo di 128 GB.

Mai però, si era parlato di 512 GB per quella che è considerata la fascia che più fortifica il rapporto qualità/prezzo. Ma quale modello potrebbe essere il designato a questa opzione? L'idea è che ci possa essere un ipotetico Redmi Note 12 Pro+, che secondo il leaker si avvarrebbe di un taglio da 8/512 GB, ma non cita un'eventuale configurazione con 12 GB RAM.

Insomma, se si avverasse il leak dell'insider di Weibo, ci sarebbe un incontro importante tra qualità e sostanza che spesso Redmi prova a portare ai propri utenti, con una serie Note sempre più vicina alle loro esigenze, visto che lo storage richiesto è sempre più ampio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il