Xiaomi 12 Ultra avrà la fotocamera più grande di tutti

Per il momento solo Samsung ha presentato il suo top di gamma “Ultra”, mentre Xiaomi 12 Ultra ancora latita e si fa desiderare. In giro esistono voci discordanti sulla sua esistenza e c'è chi ipotizza che sarà rebrandizzato come Xiaomi MIX 5. Tuttavia, la stessa Xiaomi ha confermato che ci sarà un top di gamma Ultra, pertanto le attenzioni sono tutte rivolte in quella direzione. Soprattutto se si parla di fotocamera, visto quanto fatto dalla compagnia con il capitolo Mi 11 Ultra. Il suo comparto fotografico è prontamente balzato in testa alla classifica di DxOMark, grazie a una pletora di sensori piuttosto avanzati. Soprattutto quello primario, con un trend hardware che sembra verrà ripreso proprio dal suo successore.

Aggiornamento 19/04: spuntano nuove informazioni sulla fotocamera di Xiaomi 12 Ultra. Trovate tutto a fine articolo.

La fotocamera di Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere la più attesa di tutto l'anno

Mettendo da parte grandangolare e teleobiettivo, Xiaomi Mi 11 Ultra ha un sensore principale Samsung GN2 da 1/1,12″, al tempo il più grande in circolazione. Un traguardo che è rimasto in mano a Xiaomi per molto tempo: c'è voluto un anno affinché Honor Magic 4 Ultimate riportasse sugli scaffali quel sensore. A essere pignoli, ci sono altri due smartphone dal sensore ancora più grosso: mi riferisco a Sharp Aquos R6 e Leitz Phone 1. Entrambi gli smartphone hanno un sensore da ben 1″, pertanto sarebbe ingiusto non riconoscergli tale traguardo; tuttavia, parliamo di smartphone pressoché sconosciuti ai più e con scarsi numeri di vendita rispetto a brand quali Xiaomi.

Voci di corridoio parlano di come Sony starebbe testando un sensore top di gamma di nuova generazione, come si evincerebbe dal nome. Che non è ancora del tutto chiaro, ma si parla della sigla Sony IMX 8xx, cioè dell'inedita serie 8xx visto che finora i sensori Sony erano arrivati alla serie 7xx. E si sa, quando c'è un cambio di denominazione del genere possiamo aspettarci novità di rilievo, almeno sulla carta. E così sarebbe per i rumors, con il Samsung GN2 che sarebbe superato nelle dimensioni, con questo Sony da 50 MP spalmati su un sensore CMOS da 1/1″.

Svelato l'inedito sensore Sony | Aggiornamento 19/04

È il leaker Digital Chat Station a parlarci nuovamente della fotocamera di Xiaomi 12 Ultra, il cui nome sarebbe Sony IMX989. Sarebbe quindi smentita l'ipotesi IMX8, con Sony che starebbe preparando un nuovo sensore di fascia alta, ma le specifiche rimarrebbero le medesime: sensore da 50 MP su quasi 1″ di diagonale.

Il sensore dev'essere ancora presentato, ma secondo leaker come Digital Chat Station il primo potrebbe essere proprio Xiaomi 12 Ultra, a cui seguirebbero aziende come Huawei e vivo. Ma fotocamera a parte, non dimentichiamoci che il prossimo flagship Xiaomi potrebbe introdurre anche un'importante novità lato hardware.

