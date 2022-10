TicWatch GTX scende a 19€: assolutamente imperdibile a questo prezzo!

Lo smartwatch entry level TicWatch GTX scende al miglior prezzo di sempre su Amazon, con Prime: si tratta di un'occasione imperdibile, ma – come al solito con questo tipo di offerte – durerà molto poco, quindi (se siete interessati) lanciatevi a capofitto!

TicWatch GTX imperdibile su Amazon: ecco come fare per risparmiare

Dotato di un display TFT da 1.28″ circolare, TicWatch GTX offre tutte le funzionalità di uno smartwatch come il monitoraggio della frequenza cardiaca, 14 modalità sportive, il controllo dei dati relativi al sonno. Essenziale e dotato di un look sportivo, si tratta di un dispositivo economico ed utile per gli appassionati di fitness e i più attenti alla salute.

Lo smartwatch entry level TicWatch GTX scende al miglior prezzo di sempre su Amazon, con spedizione Prime; il dispositivo è in offerta lampo, ma per acquistarlo dovrete semplicemente metterlo nel carrello. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

