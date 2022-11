Huawei lancia MatePad C7: tablet business con Snap 865 e schermo da 10,95″

Huawei ha presentato in queste ore il nuovo MatePad C7, un tablet pensato per l'ambito lavorativo che fornisce buone prestazioni ed un ampio schermo che si adatta perfettamente al multitasking richiesto in ufficio.

Huawei MatePad C7: fotocamera da 13 MP e WiFi 6 per le vostre videoconferenze di lavoro

Huawei Matepad C7 è un tablet dotato di uno schermo IPS LCD da 10.95″ che offre un rapporto d'aspetto da 16:10, refresh rate da 120 Hz, risoluzione da 2560 x 1600 pixel e 275 ppi.

Il dispositivo è alimentato da uno Snapdragon 865 con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile con microSD), a servizio del sistema operativo HarmonyOS 2 di Huawei. La batteria da 7250 mAh con ricarica rapida da 22.5W garantisce un'ottima autonomia, permettendoci di lavorare anche per sessioni molto lunghe.

Per le videochiamate e le videoconferenze, il MatePad C7 è dotato di una fotocamera frontale da 13 MP f/2.0 con sblocco facciale, mentre il blocco posteriore si limita ad un semplice sensore da 8 MP. Il tablet supporta la connettività tramite WiFi 6 e Bluetooth 5.1, offrendo un audio Histen 7.0 tramite quattro speaker.

Prezzo e data di uscita

MatePad C7 sarà disponibile unicamente nella colorazione Matte Gray, ma al momento non si hanno dettagli sul prezzo o sui paesi in cui sarà disponibile.

Se siete interessati ai tablet Huawei, vi consigliamo di dare un'occhiata anche al nuovo MatePad SE 10.4 con HarmonyOS 3.

