Huawei MatePad SE 10.4 ufficiale: è il nuovo tablet HarmonyOS

È periodo di novità per Huawei: oltre al pieghevole Pocket S, al modulare Watch GT Cyber e all'all-in-one MateStation X 2023, è stato presentato ufficialmente anche Huawei MatePad SE 10.4. Un prodotto che vuole capitalizzare il momento di grazia della compagnia, che nel mercato dei tablet si sta rivelando una delle più positive dell'ultimo periodo.

Huawei MatePad SE 10.4 ufficiale: tutte le novità per il settore dei tablet

Huawei MatePad SE 10.4 ha dalla sua uno schermo LCD IPS da 10,4″ Full HD+ (2.000 x 1.200 pixel) nel formato 15:9, in una scocca che misura 246,94 x 156,7 x 7,85 mm e pesa 440 grammi. Dentro troviamo una dotazione hardware basata sullo Snapdragon 680 di Qualcomm, anche in veste con connettività 4G. Il SoC a 6 nm TSMC cela una CPU octa-core Kryo 265 fino a 2,4 GHz, GPU Adreno 610, 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria espandibile via microSD. Per l'alimentazione c'è una batteria da 5.100 mAh con ricarica a 10W, le fotocamere sono da 5 e 2 MP e il sistema operativo è l'ultimo HarmonyOS 3.

Prezzo e data d'uscita

Disponibile nella sola colorazione Graphite Black, Huawei MatePad SE 10.4 è stato annunciato ufficialmente ma non ci sono ancora informazioni su prezzo e disponibilità.

