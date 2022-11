Huawei Watch GT Cyber ufficiale: lo smartwatch “modulare” dallo stile unico

Insieme al suo ultimo pieghevole a conchiglia, il colosso cinese ha presentato in patria anche il suo nuovo smartwatch, un dispositivo dal look molto particolare. Huawei Watch GT Cyber rappresenta una svolta in termini di design e modo di concepire gli indossabili: ecco tutti i dettagli sul suo particolare stile insieme alle informazioni su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato!

Huawei Watch GT Cyber: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile

Design e display

Come si presenta, dunque, il nuovo Huawei Watch GT Cyber? Sebbene riprenda in parte la struttura del Watch GT 3 Pro Titanium, lo stile con cui si compone il design è decisamente originale, con forme poligonali e, soprattutto, una novità non da poco. Infatti, il quadrante può essere rimosso dalla cassa centrale, con la possibilità di poter cambiare del tutto lo stile dello smartwatch stesso.

Il corpo removibile trova spazio in tutta una serie di cinturini dedicati (che comprendono anche la cassa, ovviamente); si spazia dai look più disparati, con soluzioni casual, altre più eleganti o cinturini sportivi.

Lo smartwatch monta un display AMOLED da 1.32″ con risoluzione HD (466 x 466 pixel) e 352 PPI; è presente un pulsante fisico mentre il corpo è dotato di impermeabilità fino a 5 ATM. I vari cinturini presentano una certificazione MIL-STD per la massima resistenza.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche e alle caratteristiche di Huawei Watch GT Cyber, ci troviamo di fronte ad un modello completo: GPS, chiamate Bluetooth, NFC per i pagamenti contactless, una batteria da 292 mAh con tanto di supporto alla ricarica wireless.

In più, non mancano i vari monitoraggi per la salute, ormai imprescindibili negli indossabili da polso (con SpO2, funzioni per il pubblico femminile e così via). Lato software troviamo HarmonyOS, come per tutti gli ultimi indossabili del brand.

Huawei Watch GT Cyber – Prezzo e data di uscita

Il nuovo Huawei Watch GT Cyber è stato lanciato in Cina in tre versioni, con un prezzo di partenza di circa 178€ al cambio attuale. Ecco i modelli disponibili ed il relativo prezzo di vendita.

Versione Sport – 1.288 yuan (178€)

Versione Fashion – 1.488 yuan (206€)

Versione Urban Explorer – 1.488 yuan (206€)

I cinturini possono anche essere acquistati separatamente a 27€ e 55€ al cambio, rispettivamente per la variante Sport e le due premium.

