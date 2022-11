La nuova tastiera meccanica BlitzWolf è wireless ed ha una manopola per il volume

BlitzWolf porta sul mercato una nuova tastiera meccanica, formato 75%, sotto il nome di BW-KB3. Questa particolare tastiera sfrutta gli switch Gateron G Yellow Pro ed offre una particolare manopola per il controllo del volume e dei contenuti multimediali.

BlitzWolf BW-KB3 è una tastiera Bluetooth 5.0 compatibile con PC, portatili, Mac e dispositivi mobile come smartphone, tablet oppure console di gioco. Il design 75% è dotato di 81 tasti, ma esclude la presenza del tastierino numerico.

Questa tastiera può essere collegata ed utilizzata anche tramite cavo USB-C oppure attraverso il dongle da 2.4 Ghz. Può essere facilmente collegata a più dispositivi contemporaneamente ed essere attivata rapidamente a seconda delle esigenze.

La particolarità di questa tastiera risiede nella manopola preposta al controllo del volume: ruotandola a destra o a sinistra è possibile regolare il livello dell'audio, mentre effettuando una pressione si attiverà o disattiverà il “muto“.

BlitzWolf BW-KB3 è disponibile in offerta lancio su Banggood al prezzo di 87,39€ per le prime 20 unità vendute. Al termine del periodo promozionale, il prezzo salirà fino a 140,63€. La spedizione, che partirà dal 7 novembre, viene effettuata dalla Cina.

