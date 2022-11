GeekMall anticipa la festa dei Single con sconti incredibili su pannelli solari, bici elettriche e molto altro

Il Singles Day si avvicina, ma alcuni negozi hanno già iniziato a lanciare le prime offerte in attesa del grande evento dell'11.11. Tra questi, anche GeekMall, che sta in queste ore proponendo alcuni articoli ad un prezzo super scontato, tra cui il pannello solare BLUETTI SP200S, la stazione elettrica portatile NOVOO ESS 230WH/200W e la bicicletta elettrica Eleglide T1 STEP-THRU. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Aggiudicatevi questi tre prodotti in super offerta su GeekMall

In occasione del Singles Day, GeekMall ha già lanciato una offerta pre-sale con tanti articoli in sconto. Tra questi, tre prodotti sono in super offerta ad un prezzo speciale, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Il primo articolo in promozione è il pannello solare BLUETTI SP200S. Pieghevole e portatile, questo pannello solare è dotato di celle solari in silicio monocristallino che garantiscono un tasso di conversione del 24%. Grazie al corpo flessibile, l'angolazione può essere facilmente regolata così che il pannello possa catturare la luce solare in modo più efficace.

BLUETTI SP200S può essere acquistato in offerta al prezzo di 450€.

Il secondo articolo in offerta è NOVOO ESS 230WH/200W, una stazione elettrica portatile ideale per il campeggio o per improvvisi blackout. Questo piccolo generatore è dotato di una batteria ali ioni di litio da 230 Wh e può ricaricare computer, smartphone, mini-frigoriferi e altri piccoli elettrodomestici per diverse ore e necessita di circa 4 ore per potersi ricaricare completamente. La stazione elettrica portatile viene offerta con un mini-ventilatore in dotazione, utile per tenere sotto controllo la temperatura.

NOVOO ESS 230WH/200W può essere acquistato in offerta al prezzo di 199,99€.

Infine, un ultimo prodotto in super offerta è la bicicletta elettrica Eleglide T1 STEP-THRU. Questa è dotata di un motore da 250W che può raggiungere una velocità massima di 25 km/h, mentre la batteria da 450 Wh integrata offre fino a 100 km di autonomia. La bici elettrica offre poi tre diverse modalità di guida e cinque livelli di velocità, oltre ad un display LCD intelligente che mostra varie informazioni come la velocità, la distanza percorsa e lo stato della batteria.

Eleglide T1 STEP-THRU può essere acquistata in offerta al prezzo di 949,98€. Se ne acquistate due, potrete usufruire di uno sconto extra del 5% su ciascun articolo.

Affrettatevi, perché questi prodotti potranno essere acquistati in super sconto solo fino al prossimo 4 Novembre! Se volete scoprire tutti gli altri articoli in promozione, invece, date un'occhiata alla pagina ufficiale dedicata all'iniziativa. Inoltre, applicando il codice coupon che troverete nel box, potrete usufruire di uno sconto extra del 5%. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

