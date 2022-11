Huawei MateStation X 2023 è ufficiale: ecco le novità del nuovo All-in-One

Dopo l'ingresso nel mercato dei PC Desktop e soprattutto, degli All-in-One, Huawei si ripete con un nuovo modello molto interessante. Infatti, arriva oggi sul mercato cinese Huawei MateStation X 2023, che promette di essere ben più potente di quanto visto già nel modello precedente.

Huawei MateStation X 2023: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo MateStation X riprende in maniera abbastanza netta il design del predecessore arrivato nel 2021 ed è dotato un bel display IPS da 28,2″ in formato 3:2 con risoluzione 4K+ (3840 x 2560 pixel).

Caratteristiche e specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, apprendiamo che il MateStation X 2023 è equipaggiato con Intel Core i9-12900H, quindi un top gamma per elevare ancora di più il target del dispositivo. Per il taglio di memoria, invece, Huawei propone due configurazioni: un singolo quantitativo di RAM da 16 GB e 512 GB/1 TB per lo storage SSD.

La connettività, inoltre, prevede la presenza di due porte USB-C (3.2 Gen 1) da 10W, due ingressi USB-A (3.2 Gen 1), WiFi 6, Bluetooth 5.1 e jack audio. Inclusa nella confezione di vendita troviamo anche una tastiera wireless con sensore di impronte digitali incluso, ed un mouse bluetooth per essere subito pronti ad utilizzare il PC.

Huawei MateStation X 2023 – Prezzo e data di uscita

Huawei ha lanciato sul mercato cinese questo nuovo All-in-One il 3 novembre 2022, offrendo due colorazioni diverse (Deep Space Gray e Silver) e due versioni da 512 GB e 1 TB di spazio di archiviazione. Ecco i prezzi dei nuovi PC:

MateStation X 2023 – 16 GB di RAM, 512 GB di storage – 11699 yuan (circa 1635€ )

) MateStation X 2023 – 16 GB di RAM, 1 TB di storage – 12699 yuan (circa 1775€)

L'all-in-one firmato Huawei è attualmente disponibile solo in Cina, in pre-ordine tramite lo store VMall.

