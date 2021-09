Huawei MateStation X ufficiale: la gamma PC si completa con un All In One

Il 2020, per Huawei, sarà ricordato non solo per le varie problematiche nella produzione dei suoi prodotti di punta, per HarmonyOS ma anche per il successo delle sue soluzioni computer, specie notebook. Il 2020 però, è stato anche il momento dell'arrivo dei PC Desktop di Huawei, i MateStation, che vedono ora una loro versione All in One (AIO), chiamata proprio MateStation X.

Huawei MateStation X: tutto ciò che sappiamo sul nuovo PC Desktop All in One (AIO)

Design e specifiche tecniche

Dopo alcuni brevetti presentati ai vari enti di pubblicazione, Huawei MateStation X vedeva gli indizi sparsi nei vari mesi a seguito di dicembre 2020, fino a che non si sono intensificati e hanno portato all'evento del 13 settembre 2021. Come possiamo vedere, si tratta di un All In One che nel design si avvicina molto allo stile del monitor MateView (versione da ufficio), ma che ovviamente contiene molto di più al suo interno.

Partendo dal super display da 28.2″, con risoluzione 4K e rapporto 3:2, che copre il 98% della gamma colori DCI-P3, una calibrazione Delta-E minore o uguale a uno e 500 nit per la luminosità. Passando all'hardware, troviamo a 3 speaker audio molto potenti e 4 microfoni integrati con un campo d'azione di 5 metri. Ma è nel sotto scocca che troviamo il clou del prodotto, con un chip AMD Ryzen 5-5600H/7-5800H, 16 GB RAM DDR4 e 512 GB SSD.

Presente inoltre una potente ventola a 73 eliche molto silenziosa in quanto non supera i 20 dB. Poi, l'interconnessione grazie ad HarmonyOS tra PC, tablet, smartphone e ovviamente altri accessori come le FreeBuds.

Huawei MateStation X – Prezzo e disponibilità

Il nuovo PC All In One (AIO) Huawei MateStation X è disponibile attualmente in Cina a prezzi abbastanza alti, visto che ci vogliono, al cambio, circa 1.313€ (9.999 yuan) per il modello Ryzen 5 e circa 1.576€ (11.999 yuan) per il modello Ryzen 7. Non sappiamo se e quando arriverà sul mercato Global, ma di certo potrebbe tornare decisamente utile a chi cerca un tutto in uno con stile e prestazioni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit