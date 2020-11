Huawei MateStation B515 ufficiale: il primo PC Huawei è realtà

Dopo mesi di rumor da ogni dove e tante indiscrezioni su come sarebbe stato composto, Huawei MateStation B515 è stato annunciato ufficialmente. Si tratta a tutti gli effetti del primo PC Desktop dell'azienda, sempre più indirizzata alla creazione di un ecosistema proprietario. Dopo i notebook MateBook, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, adesso è il turno dei computer fissi.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate X2 certificato dal TENAA: il lancio si avvicina

Huawei MateStation B515 ufficiale: tutto su scheda tecnica, prezzo e disponibilità

Design e display

Se guardiamo al design, il Huawei MateStation B515 appare come un classico PC da ufficio, per quanto il caso abbia un design a lamelle che lo diversifica un minimo. Essendo un pacchetto all-in-one, in confezione è compreso il display, realizzando con una screen-to-body ratio elevata grazie a bordi sottili solo 5,72 mm. È un'unità IPS da 23.8″ Full HD (1920 x 1080 pixel) in 16:9 con gamma colori NTSC al 72%, contrasto 1000:1 ed angolo di visione da 178°.

Nel pacchetto è inclusa anche la Huawei Wired Keyboard K100/K150, così come il Huawei Wired Mouse M100.

Comparto hardware

Differentemente da quanto vociferato in precedenza, il fulcro dell'impianto tecnico di Huawei MateStation B515 non include una configurazione proprietaria. Il produttore ha preferito optare per della componentistica di terze parti, a partire dalla CPU AMD Ryzen 5 4600G (6/12 thread a 3,7/4,2 GHz) e 4700G (8/16 thread a 3,6/4,4 GHz). Entrambe le APU Zen 2 comprendono una scheda grafica proprietaria, nella fattispecie una GPU integrata Radeon Vega (1.900 MHz per il primo, 2.100 MHz per il secondo).

Per quanto riguarda le memorie, all'interno del caso sono presenti 8/16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, 256/512 GB di SSD NVMe M.2 ed 1 TB di hard disk a 7.200 rpm. Gli slot di espansione includono slot PCIe 16x, slot PCIe 1x, due slot SO-DIMM, due slot M.2 2280 ed uno SATA. La connettività comprende supporto Wi-Fi ac Dual Band e Bluetooth 5.0, mentre il reparto I/O frontale include una porta USB Type-C 2.0 ed una USB Type-A 3.2 Gen 2. Quello posteriore ha dalla sua due porte USB Type-A 3.2 Gen 1, due USB Type-A 2.0, HDMI, VGA, Ethernet, porta seriale, ingressi microfonico e audio input/output. Molto interessante la scelta di integrare l'NFC così da creare una rete interconnessa con gli smartphone del brand.

Sistema operativo

Molto particolare, ma sicuramente dettata dal target a cui si rivolgerà Huawei MateStation B515, la scelta del sistema operativo. Non sarà Windows 10 ma UOS, software dedicato proprio ad un'utenza professionale e governativa cinese. La cosa particolare è che non ci sarà alcuna possibilità di installare Windows su questa macchina.

Huawei MateStation B515 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita di Huawei MateStation B515 dipende dalla configurazione scelta: si parte da un minimo di 641€ (4.999 yuan) fino ad un massimo di 1.154€ (8.999 yuan). Inutile dire che questo PC rimarrà quasi sicuramente un'esclusiva del mercato cinese, salvo cambiamenti nelle future strategie di mercato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu