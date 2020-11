OnePlus 8T, disponibile la OxygenOS 11.0.5.6 | Download

La compagnia cinese si sta dedicando quasi a tempo pieno al suo ultimo flagship e addirittura, a distanza di pochissimo dall'ultimo update, ecco fare capolino il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.0.5.6 dedicato a OnePlus 8T, già disponibile al download per tutti gli utenti interessanti. Andiamo a dare uno sguardo alle novità che sono state introdotte dall'azienda.

OnePlus 8T si aggiorna alla OxygenOS 11.0.5.6 | Changelog e Download

L'ultima versione stabile del firmware di OnePlus 8T è la OxygenOS 11.0.5.6, una release che porta con sé una serie di miglioramenti ed ottimizzazioni, con l'obiettivo di fare un passo avanti in termini di user experience.

Non vengono apportati grandi stravolgimenti, né introdotte nuove feature: si tratta di una versione che va ad intervenire su alcuni aspetti, in modo mirato. Di seguito trovate il changelog completo con tutte le novità.

Sistema Aumentato il tasso di successo durante la registrazione dell'impronta digitale e migliorata l'esperienza Ottimizzata la funzione di scansione dei file multimediali per rendere la ricerca più veloce Consumo energetico del sistema ulteriormente ottimizzato e maggiore durata della batteria Risolto il problema per cui la cache dell'app non veniva eliminata correttamente dopo la disinstallazione dell'app Risolto il problema per cui lo schermo poteva lampeggiare quando si utilizzava lo sblocco dell'impronta digitale Prestazioni di sistema ottimizzate e stabilità migliorata

Telecamera Bilanciamento del bianco della fotocamera ottimizzato e migliore qualità delle immagini

Rete Ottimizzata la stabilità della connessione di rete e migliorata l'esperienza durante il gioco Migliorata la stabilità delle videochiamate



L'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.5.6 è già in rilascio tramite OTA e bisognerà solo attendere che l'update faccia il suo corso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la fatidica notifica potrete provare a cercare manualmente il nuovo firmware nelle impostazioni del flagship. In alternativa, per chi preferisce il flash manuale, qui trovate l'OTA completo disponibile al download.

