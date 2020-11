Il lancio di Huawei Mate X2 potrebbe essere più vicino di quello che pensiamo. Sembra che nei piani dell'azienda il nuovo pieghevole sarebbe già dovuto essere presentato, ma che sia stato rimandato a causa del ban USA. Finora ne abbiamo parlato con poca concretezza, ma con il passare dei mesi stanno spuntano nuovi rumors e leak che ce ne svelano le caratteristiche. Abbiamo quindi deciso di raccogliere in questo articolo tutte le informazioni finora trapelate su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 20/11: l'ente TENAA ha certificato il prossimo Huawei Mate X2. Ve ne parliamo all'interno dell'articolo.

Per il momento non abbiamo nessuna immagine attendibile di Huawei Mate X2. Ad oggi sono comparsi soltanto alcuni render, realizzati da utenti sulla base delle indiscrezioni comparse in rete. A differenza della scorsa generazione, il nuovo modello dovrebbe adeguarsi al trend del pieghevole infold. Il display principale dovrebbe così rimanere all'interno da chiuso, scongiurando possibili problemi di usura. La tecnologia odierna ci obbliga ad avere dei rivestimenti plastici per gli schermi pieghevoli e si sa, la plastica è molto facile da graffiare rispetto al vetro.

Mate X2 is in-folding like the Z Fold 2 and will be sourced from Samsung and BOE. No UTG, CPI instead. But perhaps you already knew all that…:)

— Ross Young (@DSCCRoss) August 7, 2020