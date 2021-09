Elegoo svela la sua prima stampante 3D 6K su larga scala

Negli ultimi anni, la stampa 3D ha preso d'assalto il mondo e ha contribuito a cambiare innumerevoli settori. Dalla medicina e dall'edilizia all'istruzione e alla prototipazione, queste potenti macchine stanno contribuendo ad aumentare la produttività, ridurre i costi e trasformare le vite. E ci sono brand leader di settore come Elegoo che guardano a modelli sempre più avanzati e performanti. Infatti, Elegoo ha presentato Jupiter, la sua prima stampante 3D 6K su larga scala.

Elegoo Jupiter: tutto sulla nuova stampante 3D 6K

La stampante LCD Jupiter Mono da 12,8 pollici è specificamente progettata per essere il più accessibile possibile sia ai designer professionisti che agli innovatori dilettanti, consentendo loro di creare stampe 3D di altissima qualità a casa, in ufficio o nello studio di lavoro. Offrendo un volume di stampa su larga scala, gli utenti saranno in grado di stampare modelli fino a 27,78 cm x 15,60 cm x 30 cm. Insomma, di certo un prodotto altamente professionale.

Ricarica di resina automatica

Inoltre, non dovrete temere di essere a corto della resina necessaria, visto che la bottiglia interna dell’Elegoo Jupiter è un dispositivo che ricarica automaticamente la resina durante la stampa.

Tutto nasce dal fatto che il team di ricerca e sviluppo ha concepito e testato diversi piani per ottenere l'alimentazione automatica e ha indicato una tonnellata di soluzioni di alimentazione della resina nelle aziende del settore della stampa 3D. Tra questi c'era la bottiglia di resina con chiusura a vite. Dato che questo dispositivo richiede una robusta piastra di supporto, con conseguente eccessiva occupazione di spazio interno, e non è facile da usare, abbiamo scartato questa soluzione.

Per questo, lo stesso team di ricerca e sviluppo ha trovato una nuova soluzione: ha progettato un tappo di alimentazione sostituibile, che può essere avvitato sulla bottiglia di resina e quindi invertito all'ingresso di alimentazione sul serbatoio di resina per l'alimentazione automatica. Con il principio della pressione uguale all'interno e all'esterno, la resina verrà automaticamente ricaricata quando la quantità di resina nel serbatoio è insufficiente per evitare l'arresto improvviso della stampa.

Struttura modulare

La macchina Jupiter contiene due parti: la parte sotto la piastra centrale (parte inferiore) nel suo insieme è costituita dal kit di sorgente luminosa e da alcune altre parti vitali. Sopra la piastra centrale (parte superiore) è invece progettata con moduli separati; essa include quattro colonne, alloggiamento, serbatoio resina, kit asse Z, ecc.

La parte superiore è separata perché in Elegoo tengono conto della sostituzione delle parti della macchina. Questa separazione offre una notevole comodità per la sostituzione delle parti e non dovrai richiedere molto tempo o fatica per smontare e installare: come il modulo LCD mono, che può essere sostituito facilmente rimuovendo/allentando le viti.

Inoltre, Elegoo ha pensato anche alla scalabilità della stampante. Questa separazione facilita l'aggiornamento delle parti e dell'aspetto della macchina, offrendo maggiori possibilità per la creazione della macchina (ad esempio, è possibile aumentare l'altezza dell'asse z a 500 mm sostituendo il kit di espansione). Vogliamo anche offrirti la possibilità di assemblare da solo una stampante in resina, soddisfacendo le tue aspettative di assemblaggio pratico.

Dove comprare Elegoo Jupiter

La nuovissima stampante mono MSLA 3D 6K Jupiter da 12.8″ è arrivata su Kickstarter l'11 settembre 2021 e l'early bird da 600$ è stato esaurito in meno di 7 minuti. Attualmente sono disponibili solo circa 300 unità Jupiter al prezzo di 740$ (circa 627€). Ha raccolto più di 3 milioni di dollari in investimenti dopo un solo giorno dal lancio ed il crowdfunding è ancora in crescita. Ora l'attività di Elegoo Jupiter è ancora in corso e se siete interessati, non lasciatevi sfuggire un prezzo così vantaggioso. La stampante può essere acquistata a questo link.

Sul brand Elegoo

Lanciato nel 2015 nel cuore della Silicon Valley cinese, Elegoo è un marchio tecnologico pluripremiato dedicato a fornire ai clienti le migliori soluzioni di stampa 3D sul mercato. Dalle stampanti e programmi 3D agli accessori essenziali come resina, macchine per il lavaggio e la polimerizzazione, film FEP e software Arduino, Elegoo si concentra sull'offerta ai clienti di prodotti di alta qualità e un servizio clienti senza rivali.

Negli ultimi sei anni, Elegoo si è espansa in tutto il mondo, portando i suoi prodotti negli Stati Uniti, Canada, Messico, Germania, Francia, Italia, Spagna, Giappone, India, Australia, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. Questa presenza globale si è sviluppata grazie alle partnership con piattaforme di e-commerce globali, tra cui Amazon, AliExpress e Alibaba, che consentono ai clienti di accedere facilmente ai loro prodotti.

