Huawei MateBook 13s e 14s ufficiali con Intel 11th Gen e supporto alle app Android

Come anticipato alcuni giorni fa, in queste ore si è tenuto un evento in Cina dedicato a dei nuovi prodotti del colosso cinese: non sono stati presentati smartphone, ma di certo le novità non sono da meno (come la stampante smart PixLab). Tra queste abbiamo i laptop Huawei MateBook 13s e 14s, i primi terminali del brand ad avere anche il supporto alle app: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in patria.

Huawei MateBook 13s e 14s ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi laptop

Design e display

Ovviamente la squadra vincente non si cambia: i nuovi notebook di Huawei mantengono il design intatto e si presentano con una scocca metallica dal look premium ed un preso contenuto (1.32 kg per il modello 13s e 1.43 kg per il 14s). Sia Huawei Matebook 13s che il fratellone 14s adottano un display touch LTPS in 3:2 con rapporto screen-to-body del 90%. La risoluzione è di 2520 x 1680 pixel (2.5K) con una densità di 226 PPI, un refresh rate fino a 90 Hz ed una angolo di visuale di 178°. L'unica differenza nei pannelli sta nelle dimensioni: da 13.4″ per il modello 13s e da 14.2″ per la versione 14s.

Specifiche tecniche

Il cuore dei nuovi Huawei MateBook 13s e 14s è il processore Intel Core i5-11300H oppure i7-1137H, in tutti i casi accompagnato da una scheda grafica Intel Iris Xe, 16 GB di RAM LPDDR4x Dual Channel e 512 GB di storage SSD PCIe NVMe.

Lato connettività abbiamo il Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, 2 porte USB-C, 1 USB 3.2, 1 HDMI e un ingresso mini-jack da 3.5 mm. Il modello 13s presenta solo 2 USB-C e un ingresso per le cuffie. Entrambi i notebook offrono una batteria da 60 Wh (con ricarica da 65W), una tastiera standard retroilluminata ed un touch pad di grandi dimensioni. Il pulsante di accensione integra anche il lettore d'impronte digitali.

Per l'audio abbiamo una configurazione Quad Speaker, con quattro microfoni. Infine concludiamo con la fotocamera, un'unità con risoluzione HD.

Software

I due terminali arrivano con Windows 10 Home Edition (China) con aggiornamento gratuito a Windows 11. Ma la vera novità dal punto di vista software riguarda la possibilità di installare le applicazioni per dispositivi mobili. I nuovi modelli della serie MateBook possono installare giochi e app direttamente da Huawei AppGallery, lo store ufficiale del colosso cinese. Queste potranno essere sfruttate alla grande proprio grazie al pannello touch, utilizzando anche funzioni come lo split screen e Huawei Share.

Huawei MateBook 13s e 14s ufficiali – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di partenza di Huawei MateBook 13s è di circa 919€ al cambio (6.999 yuan) per poi passare a 1.051€ (7.999 yuan): si tratta, rispettivamente, delle versioni con i5 11300H e i7 11370H. Il modello Huawei MateBook 14s presenta tre configurazioni, a partire da 919€ (i5), per poi passare a 1.051€ (i7) ed arrivare a circa 1.182€ al cambio (8.999 yuan) per il modello con i7 e 1 TB di storage SSD.

Al momento i due terminali sono disponibili solo in Cina e restiamo in attesa di novità per un'eventuale debutto anche alle nostre latitudini.

