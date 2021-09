Huawei PixLab X1: ufficiale la prima stampante smart del brand

Se il prodotto di telefonia è ridotto, esportato e soprattutto ridimensionato, Huawei continua ad esistere come brand leader per la tecnologia consumer. Il 2021 è stato l'anno del mercato office, con monitor e addirittura un PC Desktop, ma mancava una sorta di ciliegina sulla torta che ritroviamo nella nuova stampante laser multifunzione smart Huawei PixLab X1.

Huawei PixLab X1: tutto sulla nuova stampant laser multifunzione smart

Dal design moderno ma in linea con le altre stampanti con toner, si impone di essere un accessorio da ufficio dalle dimensioni compatte ma dalle alte prestazioni. Partendo dalla stampa, con toner in grado di stampare 1.500 pagine ed una cartuccia ha un ciclo di vita di 15.000 pagine. Inoltre, riesce a stampare non solo circa 28 pagine al minuto, ma riesce a stampare 20.000 pagine senza inceppamenti. La densità per pollice massima è poi da 1.200 DPI.

Oltre a queste capacità tecniche, abbiamo anche varie funzionalità intelligenti come la completa compatibilità ad HarmonyOS, la funzione di stampa semplicemente appoggiando lo smartphone sull'area di connessione a sfioramento sulla stampante stessa, fronte/retro automatico, correzione di documenti scannerizzati ed un menù touch.

La stampante laser multifunzione Huawei PixLab X1 è attualmente presente nella sola Cina, con un prezzo di listino di circa 250€ (1.899 yuan). Non conosciamo dettagli in merito ad un'eventuale distribuzione in Europa, anche perché sarà in vendita in patria dal 1° novembre 2021, ma non è escluso affatto che arrivi.

