Huawei P50 vs P50 Pro: quali sono le differenze

I nuovi top di gamma del colosso cinese sono finalmente ufficiali, con un design che cambia ancora una volta le cose e specifiche super, ovviamente con un occhio di riguardo per il comparto fotografico. Volete saperne di più su entrambi? Allora di seguito trovate il nostro confronto tra specifiche, design e prezzo Huawei P50 vs P50 Pro con tutte le differenze dei nuovi flagshp.

Huawei P50 vs P50 Pro: tutte le differenze su design, specifiche e prezzo

Design e stile

Il nostro confronto Huawei P50 vs P50 Pro non può che cominciare dal design: i due smartphone differiscono solo per dimensioni ed altri piccoli dettagli mentre il look generale rimane invariato. Il modello Pro adotta un display da 6.6″ con bordi curvi, forme leggermente più squadrate ed dimensioni maggiori (con un peso di 195 grammi); d'altro canto il modello base appare più aggraziato, con forme leggermente più tondeggianti, un display flat da 6.5″ e dimensioni minori (con un peso di 181 grammi).

Anche se le specifiche fotografiche presentano delle differenze tra i due modelli, entrambi adottano il medesimo layout per il modulo fotografico. Di seguito trovate tutte le specifiche a confronto.

Specifiche a confronto

Huawei P50 Huawei P50 Pro Dimensioni 156.5 x 73.8 x 7.92 mm per 181 grammi 158.8 x 72.8 x 8.5 mm per 195 grammi Display OLED da 6.5″ Flat

Punch hole

QHD+ (2700 x 1224 pixel)

20:9

refresh rate a 90 Hz

campionamento al tocco 300 Hz

458 PPI

Gorilla Glass OLED da 6.6″ Dual Edge

Punch hole

QHD+ (2700 x 1228 pixel)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 300 Hz

450 PPI

Gorilla Glass Impermeabilità IP68 IP68 Chipset Qualcomm Snapdragon 888 4G (5 nm, octa-core, 2.84GHz) Versione con Qualcomm Snapdragon 888 4G (5 nm, octa-core, 2.84GHz)



Versione con Kirin 9000 (5 nm, octa-core, 3.13 GHz) GPU Adreno 660 Adreno 660

o

ARM Mali-G78 RAM 8 GB LPDDR5 8/12 GB LPDDR5 ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256/512 GB UFS 3.1 Espandibilità NanoSD NanoSD Sicurezza Lettore d'impronte sotto al display + Face Unlock Lettore d'impronte sotto al display + Face Unlock Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera principale Quad camera da 50 + 13 + 12 + 2 MP

f/1.8-2.2-3.4-2.4

PDAF

Ultra Wide

teleobiettivo zoom ottico 5X, digitale 50X

profondità

OIS Quad camera da 50 + 64 + 40 + 13 MP

f/1.8-3.5-1.6-2.2

PDAF

Ultra Wide

teleobiettivo zoom ottico 3.5X, digitale 100X

B/W

OIS Fotocamera selfie 13 MP

f/2.4 13 MP

f/2.4 Batteria 4.100 mAh 4.500 mAh Ricarica 66W 66W Ricarica wireless NO 50W SIM Dual SIM 4G Dual SIM 4G Wi-Fi Wi-Fi ax Dual Band Wi-Fi ax Dual Band Bluetooth 5.2 5.2 NFC SI SI GPS Dual-frequency GPS Dual-frequency GPS Porta USB Type-C 3.1 USB Type-C 3.1 Speaker Stereo Stereo Mini jack cuffie NO NO Infrarossi NO SI Sistema operativo HarmonyOS 2.0 HarmonyOS 2.0 Colorazioni Snow White, Sunlight Gold Black e Cacao Tea (Oro) Snow White, Sunlight Golden Black, Powder Dawn Pink e Cacao Tea + Cloudy Sky e Sunlight Golden Black

Huawei P50 vs P50 Pro: prezzo a confronto

Di seguito trovate anche un confronto tra i prezzi di Huawei P50 e del fratello maggiore Pro.

P50 (Kirin 9000) P50 Pro (Kirin 9000) P50 Pro (Snapdragon 888) 8/128 GB 585€ al cambio X 780€ al cambio 8/256 GB 650€ al cambio 845€ al cambio 845€ al cambio 8/512 GB X 975€ al cambio 975€ al cambio 12/512 GB X 1040€ al cambio X

Infine segnaliamo che è presente anche una versione Collector Edition di Huawei P50 Pro, in questo caso nella sola versione da 12/512 GB e con Kirin 900, al prezzo di circa 1106€ al cambio attuale. Vi ricordiamo che al momento entrambi gli smartphone sono stati lanciati solo in Cina e non è dato di sapere se e quando ci saranno dei Huawei P50 e P50 Pro Global. Se ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

