Il copriwater intelligente Xiaomi Smartmi è in offerta spedito da Europa

Quante volte siamo rimasti affascinati, seppur possa sembrare strano, dai famosi washlet giapponesi, servizi igienici con bidet incorporato. Ma se vi dicessimo che potete trasformare la vostra toilette in washlet smart grazie al copriwater intelligente Xiaomi Smartmi Toilet Seat, che arriva in offerta lampo su TomTop con spedizione da Europa.

Xiaomi Smartmi Smart Toilet Seat: il copriwater intelligente è in offerta lampo su TomTop

Lo Xiaomi Smartmi Smart Toilet Seat in offerta su TomTop si presenta come un comune copriwater bianco ma con l'aggiunta di un controller laterale che vi permette di eseguire le varie azioni possibili come: riscaldamento istantaneo e costante dell'acqua calda con risciacquo, temperatura del sedile regolabile in 4 modalità, lavaggio anteriore e posteriore, filtro in cotone PP per filtrare le impurità, sterilizzazione UV, illuminazione notturna a LED, impermeabile IPX4. Tutto questo anche grazie ad un serbatoio installabile.

Quanto ai dati tecnici, la potenza massima del copriwater smart Xiaomi è di 1500 W, la temperatura va dai 4 ai 40 °C, con una pressione massima dell'acqua di 0.75 MPa. Quanto al peso del prodotto, siamo sui 3.8 kg.

Il copriwater Xiaomi Smartmi Smart Toilet Seat arriva quindi in offerta lampo su TomTop al prezzo di 152.99€, con tanto di spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu