Xiaomi Mi Air Purifier Pro migliora la qualità dell’aria ad un prezzo top | Coupon

Oltre al modello base della serie di purificatori del brand, ovviamente Xiaomi ha dalla sua anche una versione top, dedicata ai Mi Fan più esigenti. Pensate che ciò si traduca in un prezzo elevato? Ovviamente no, quando si parla della casa di Lei Jun: Xiaomi Mi Air Purifier Pro ritorna in offerta con codice sconto (e spedizione EU) e ancora una volta è super conveniente.

Codice sconto Xiaomi Mi Air Purifier Pro: ancora più efficiente, ma anche più economico!

Il purificatore Xiaomi Mijia Air Purifier Pro adotta varie migliorie rispetto alla generazione precedente, per fornire una pulizia dell'aria ancora più efficiente. Offre aria pulita per un'area fino a 60 m2, con una velocità di aspirazione di 500 m³/h. Il look continua sulla scia minimale, similmente ad altri modelli della serie; la parte frontale ospita un display OLED per la visualizzazione dei dati e dei controlli. Al suo interno c'è un filtro triplo strato ad alta efficienza, in grado di filtrare via sostanze come batteri e polline, con tanto di uno strato al carbone attivo.

Il purificatore d'aria top Xiaomi Mi Air Purifier Pro scende di prezzo su GShopper grazie al nuovo codice sconto dedicato, con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

