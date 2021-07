Telegram 7.9 migliora le videochiamate di gruppo e non solo

Il precedente aggiornamento dell'app di messaggistica (anche se ormai chiamarla così è alquanto riduttivo) ha finalmente introdotto le videochiamate di gruppo per tutti gli utenti: ora Telegram 7.9 va a migliorare ulteriormente questa funzionalità, portando con sé anche altre novità.

Telegram 7.9: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Videochiamate di gruppo e videomessaggi 2.0

Per prima cosa l'aggiornamento a Telegram 7.9 dà il benvenuto alle videochiamate di gruppo 2.0: come per la versione precedente è permesso ad un massimo di 30 utenti di trasmettere video dalla loro videocamera o dallo schermo, ma ora 1000 persone possono guardare qualsiasi contenuti. L'aumento del limite degli spettatori apre le porte a molteplici utilizzi come lezioni online, sfide, spettacoli e tanto altro.

Inoltre Telegram 7.9 migliora anche i videomessaggi (2.0): ora hanno una risoluzione più alta ed è possibile toccare un videomessaggio per espanderlo e goderselo con dimensioni maggiorate.

Velocità di riproduzione dei video ed altre funzioni

Tra le altre novità da segnalare, ora è possibile modificare la velocità di riproduzione dei video tra varie opzioni (0.5x, 1.5x e 2x). Per cambiare velocità basterà cliccare sull'icona dei tre puntini in alto a destra ed accedere all'apposita opzione. Ora andiamo a vedere rapidamente le varie aggiunte di Telegram 7.9.

Collegamenti con i timestamp: ora è possibile tenere premuto su un timestamp (ai video e ai link di YouTube) in un messaggio per copiare il collegamento e condividere il momento in un'altra chat.

e condividere il momento in un'altra chat. La condivisione schermo è stata aggiunta anche alle chiamate 1-a-1 , e ora include il suono del tuo dispositivo quando viene attivata in qualsiasi videochiamata.

, e ora include il quando viene attivata in qualsiasi videochiamata. È possibile impostare l'autoeliminazione dei messaggi in qualsiasi chat dopo 1 giorno o 1 settimana – e ora 1 mese .

o – e ora . L'editor dei media permette di illustrare e decorare le foto e i video con disegni, testi e sticker: ora la larghezza del pennello diminuisce quando viene ingrandita l'immagine – in modo da avere una maggiore precisione.

quando l'immagine – in modo da avere una maggiore precisione. Se stai usando uno sfondo animato, ora apparirà anche sulla schermata del codice di blocco .

. Se un utente dimentica la password, c'è una nuova opzione rimozione della password che funziona anche senza un'email di recupero; il processo richiederà 7 giorni e può essere annullato da qualsiasi dispositivo.

la password, c'è una nuova opzione che funziona anche senza un'email di recupero; il processo richiederà e può essere annullato da qualsiasi dispositivo. Nuove animazioni per l'invio dei messaggi su Android.

Nuove funzioni per la fotocamera in-app su iOS ed altre piccole aggiunte per gli utenti di Cupertino (le trovate direttamente nel link in fonte).

Insomma, al di là delle varie migliorie che abbiamo visto, è chiaro che Telegram stia puntando sempre di più sulle funzioni di videochiamata di gruppo. Quale sarà la prossima novità?

