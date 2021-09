Redmi 9 si aggiorna in Europa alla MIUI 12.5 | Download

Sono pochi i terminali Xiaomi che ancora attendono l'aggiornamento alla MIUI 12.5 e fra questi compare la serie Redmi 9. L'elenco comprende anche altri smartphone come Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 9T, Redmi Note 9T, Note 8, Note 8T, Note 7 e Note 7S. Ed è quasi paradossale, se si pensa che Redmi 8 ha già iniziato ad aggiornarsi anche in occidente.

Parte l'aggiornamento stabile per la MIUI 12.5 in Europa su Redmi 9

Fatto sta che in queste ore è partito il roll-out della MIUI 12.5 per il modello standard, cioè Redmi 9. Lanciato nel giugno 2020 con Android 10 e MIUI 11, passa quindi ad Android 11 e soprattutto la nuova versione della MIUI. Si tratta della release V12.5.1.0.RJCEUXM, perciò destinato alla platea europea e in fase stabile (niente Stable Beta, quindi). Se avete la MIUI 12.0.1 EEA Stabile, dovreste ricevere la notifica in queste ore o giorni. In caso contrario, potete effettuare l'installazione manuale (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. Ottimizzazione – MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. Aggiornate le patch di sicurezza Android ad agosto 2021. Aumentata la sicurezza di sistema.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità -I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.



