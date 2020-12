Huawei MateBook D 14/15 2021 ufficiali: Soc Intel e GPU Nvidia, a prezzi interessanti

Huawei ha deciso di lanciare non solo la nuova serie Nova 8, di cui abbiamo già parlato all'interno di un articolo dedicato, ma anche altri interessanti dispositivi. Tra questi, dunque, troviamo i nuovi MateBook D14 e MateBook D15 che, nel corso del 2021, saranno il punto di riferimento nella fascia media per l'azienda cinese. Andiamo a scoprirli più in dettaglio.

Huawei MateBook D14/D15: ecco tutto quello che dovete sapere su specifiche e prezzi

Design e display

Da pochissime ore Huawei ha lanciato sul mercato le nuove versioni di MateBook D14 e MateBook D15. Cambia davvero poco, dunque, a livello estetico rispetto a quanto mostrato con i precedenti modelli, mantenendo sempre linee piuttosto sinuose e minimali. Anche in questo caso, poi, tutta la struttura è realizzata completamente in alluminio. Quello che cambia davvero, però, è la dotazione hardware, che in molte sue parti è stata rinnovata. Partiamo, quindi, proprio dal display che in queste due varianti si attesta su 14″ e 15″, come si evince anche dal nome dei prodotti. Qui parliamo, dunque, di due unità con risoluzione FHD (1.920 x 1.080 pixel) con una gamma colore 100 sRGB%, 300 nits di luminosità e form factor in 16:9.

Non mancano, poi, alcune funzioni per la protezione degli occhi così come la certificazione TÜV Rheinland.

Hardware

A bordo di questi due modelli potranno essere montate diverse varianti di Intel, tutte di 11° generazione, fino ad arrivare al SoC Intel Core i7-1165G7. Le prestazioni della CPU in multi-core sono migliorate, dunque, del 42,6% e grazie alla scheda grafica integrata, una Iris Xe Graphics, si ottiene un boost del 168,5% rispetto alle prestazioni grafiche della generazione precedente. Non mancano, comunque, anche le configurazioni con GPU Nvidia GeForce MX450.

Huawei MateBook D14/D15 2021 sono dotati di memorie di grandi dimensioni, ovvero RAM da 16GB di tipo DDR4 Dual-Channel da 3200 Mhz ed SSD PCIe NVMe ad alta velocità. Non manca, inoltre, la connettività Wi-Fi 6, che dunque guarda al futuro.

Prezzi

Non sappiamo ancora se tali dispositivi arriveranno ufficialmente in Italia, quindi per il momento vi riportiamo tutte le varianti che sono disponibili in Cina, con relativi prezzi. Qui sotto, dunque, trovate tutte queste informazioni.

Huawei Matebook D14

Huawei MateBook D14 2021 – i5-1135G7/16 GB/512 GB SSD/Iris Xe – 4999 yuan (627 euro);

Huawei MateBook D14 2021 – i7-1165G7/16 GB/512 GB SSD/MX450 – 6.399 yuan (803 euro).

Huawei Matebook D15

Huawei MateBook D15 2021 – i5-1135G7/16 GB/512 GB SSD/Iris Xe – 4999 yuan (627 euro);

Huawei MateBook D15 2021 – i5-1135G7/16 GB/512 GB SSD/MX450 – 5499 yuan (690 euro);

Huawei MateBook D15 2021 – i7-1165G7/16 GB/512 GB SSD/MX450 – 6.399 yuan (803 euro).

