Xiaomi Mi 11i si aggiorna alla MIUI 12.5 Global Enhanced | Download

Dopo la fase di aggiornamento alla MIUI 12.5, adesso sta arrivando la MIUI 12.5 Enhanced e lo sta facendo anche su Xiaomi Mi 11i. Arrivato in asia sotto forma di Redmi K40 Pro+, è uno dei vari top di gamma che hanno caratterizzato questo 2021, facendosi forte dello Snapdragon 888. E come tutti gli ultimi smartphone, anche questo esce dalla confezione con la MIUI 12, salvo essersi aggiornato alla 12.5 nelle scorse settimane. E adesso passa così alla versione successiva, cioè la versione “potenziata” che ci accompagnerà fino alla futura MIUI 13.

La MIUI 12.5 Enhanced arriva anche su Xiaomi Mi 11i in salsa Global

Dopo aver dato il via al roll-out in Cina, il produttore ha ufficializzato il debutto della MIUI 12.5 Enhanced anche in occidente, a partire proprio da Xiaomi Mi 11i. Per questo, la release in questione è la V12.5.2.0.RKKMIXM, pertanto si parla della ROM Global. Ci sarà ancora da attendere, invece, per il rilascio qua in Europa, anche se non dovrebbe volerci molto. Fino a quel momento, se non volete attendere potete effettuare l'installazione manuale (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta.

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata a settembre 2021. Maggiore sicurezza del sistema.

Schermata di blocco Correzione – In alcuni casi, l'utilizzo simultaneo di Sblocco con il volto e Sblocco con impronta digitale portava a arresti anomali Correzione – Le notifiche della schermata di blocco sono scomparse dopo una chiamata terminata

Barra di stato e notifiche Correzione – Le animazioni più pulite non venivano visualizzate correttamente



