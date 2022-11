Nokia 2780 Flip è il regalo perfetto da mettere sotto l’albero dei nonni

Nokia ha silenziosamente lanciato un nuovo flip phone. Si chiama Nokia 2780 Flip, sfoggia un design moderno ed offre un'esperienza molto più avanzata rispetto quella di un vecchio cellulare. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo!

Nokia 2780 Flip: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Nokia 2780 Flip è, come il nome stesso suggerisce, un flip phone rivisitato in chiave moderna. E lo diremo senza peli sulla lingua: il lavoro che il brand ha svolto con questo dispositivo non ci dispiace affatto.

Il corpo è solido, compatto, piacevole da maneggiare. Il cellulare è dotato di due display, uno esterno da 1.77″, sopra il quale sono posizionati la fotocamera da 5 MP e il flash LED; e quello interno, un pannello TFT da 2.7″. Ad alimentare il dispositivo ci pensa un SoC Qualcomm 215 con CPU quad-core a 1,3 GHz e un modem X5 LTE che può raggiungere velocità di picco di 150 Mbps.

Il tutto è accompagnato da 4 GB di RAM (suona un po' strano, ma è quanto Nokia ha riportato) e 512 MB di memoria interna, mentre il sistema operativo a bordo è KaiOS 3.1, per cui si ha accesso anche ad uno Store dal quale scaricare diverse app e usufruire dei principali servizi di Google (YouTube, Maps, Ricerca).

Non manca poi la radio FM ed una batteria da 1.450 mAh rimovibile, che garantisce fino a 7 ore di conversazione o 18 ore di autonomia con uso standard.

Insomma, questo Nokia 2780 Flip può essere un ottimo cellulare da regalare ai nonni, per iniziare a farli avvicinare al mondo degli smartphone e per offrire loro un'esperienza un po' più completa ed avanzata rispetto a quella garantita da un dispositivo più vecchio. O perché no, potrebbe anche essere un buon secondo cellulare da utilizzare per gestire chiamate di lavoro o da portare al mare quando non si vuole rischiare di perdere o rompere/rovinare lo smartphone principale.

Nokia 2780 Flip – Disponibilità e prezzi

Nokia 2780 Flip sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal prossimo 15 Novembre al prezzo di circa 90€ al cambio, nelle colorazioni Rosso e Blu. Al momento attuale, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il