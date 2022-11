Occasione Redmi Buds 4 su eBay: ANC, audio spaziale e BT 5.3 a meno di 50€

Le cuffiette true wireless di Xiaomi sono sempre sinonimo di qualità e le Redmi Buds 4 non fanno eccezione: scoprite come risparmiare sull'acquisto di queste TWS con ANC, con le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto (sempre con un occhio alla spedizione gratuita).

Redmi Buds 4: l'occasione arriva da eBay con il nuovo Coupon

Se siete in cerca di un paio di auricolari true wireless compatti, dotati di cancellazione attiva del rumore ad un prezzo accessibile, allora avete trovato l'accessorio che fa al caso vostro. Le Redmi Buds 4 sono dotate di ANC fino a 35 dB, Bluetooth 5.3, codec LC3, audio spaziale e modalità a bassa latenza fino a 59 ms: imperdibili!

La migliore occasione, in offerta lampo o con codice sconto, dedicata alla TWS con ANC Redmi Buds 4? Gli auricolari di Xiaomi sono disponibili in promo su eBay grazie al nuovo Coupon di Novembre: il prezzo scende a soli 48€!

