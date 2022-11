WhatsApp, le Community arrivano in Italia: cosa sono e come funzionano

WhatsApp annuncia la scheda Community, uno spazio all’interno del quale vengono raggruppate tutte le chat di gruppo e che permette agli amministratori di gestire meglio i propri gruppi grazie a degli strumenti specifici. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutto di questa funzionalità: ecco cos'è, come funziona e quando arriva in Italia WhatsApp Community, una novità che punta ad arricchire ulteriormente l'esperienza d'utilizzo dell'app di messaggistica!

WhatsApp annuncia il debutto delle Community: cos'è e come funziona questa novità

La nuova scheda “Community” di WhatsApp offre agli utenti la possibilità di aggregare gruppi separati in un gruppo più grande secondo la struttura a loro più comoda.

Community come vicinati, scuole e luoghi di lavoro ora possono collegare più gruppi e organizzare le conversazioni di gruppo in un unico posto. Ora che è chiaro cos'è WhatsApp Community andiamo a vedere come funziona: per iniziare, basta toccare la nuova tab Community in alto nelle chat su Android e in basso su iOS. Da lì, è possibile creare una nuova community da zero o aggiungere gruppi esistenti.

Gli utenti in una community, possono facilmente passare da un gruppo disponibile all'altro, mentre gli amministratori possono inviare aggiornamenti importanti a tutti i membri.

Grazie a questa nuova funzionalità, dunque, gli utenti di WhatsApp possono ricevere messaggi e avvisi inviati all'intera community e organizzare facilmente le chat di gruppo in gruppi specifici per argomento.

Dall'altra parte, gli amministratori avranno a loro completa disposizione una nuova serie di strumenti, tra cui la possibilità di inviare un messaggio all'intera community con un solo clic e la facoltà di scegliere quali gruppi includere e quali no.

Ecco le varie funzionalità presenti all'interno delle Community:

Reazioni : per reagire a un determinato messaggio con una emoji;

: per reagire a un determinato messaggio con una emoji; Moderazione delle chat : gli amministratori del gruppo potranno finalmente rimuovere messaggi indesiderati da tutte le chat;

: gli amministratori del gruppo potranno finalmente rimuovere messaggi indesiderati da tutte le chat; Condivisione di file : sarà possibile condividere file fino a 2 GB;

: sarà possibile condividere file fino a 2 GB; Chiamate di grupo allargate : chiamata vocale fino a 32 partecipanti e con un nuovo design;

: chiamata vocale fino a 32 partecipanti e con un nuovo design; Sondaggi : la possibilità di creare sondaggi nelle chat;

: la possibilità di creare sondaggi nelle chat; Gruppi allargati: i gruppi possono contenere fino a 1024 utenti.

WhatsApp Community: quando arriva in Italia

La nuova funzionalità WhatsApp Community è stata annunciata in via definitiva nella giornata del 3 novembre 2022: il team ha cominciato il rilascio a livello globale e quindi sarà disponibile per tutti nel corso dei prossimi mesi.

Probabile che basterà anche un tempo minore: per sicurezza tenete sempre aggiornata l'applicazione. Non appena il rilascio sarà concluso troverete questa novità direttamente nella Home di WhatsApp!

In alto trovate i link per effettuare il download dell'app oppure per scaricare il nuovo aggiornamento (non appena disponibile).

