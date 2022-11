OnePlus in vendita negli store OPPO: il legame si fa indissolubile

È passato oltre un anno dal matrimonio tra i due brand della tecnologia cinese eppure la fusione vera e propria è tutt'ora in corso. Ora il legame tra OPPO e OnePlus si cementa ulteriormente con una novità che era nell'aria già da un po' di tempo: gli smartphone della casa di Pete Lau sono disponibili all'acquisto anche negli store fisici di OPPO in Cina.

OnePlus sempre più legata ad OPPO: novità anche per gli store fisici e vendita offline

L'unione tra OPPO e OnePlus ha portato con sé varie novità ma anche alcune lamentele da parte di addetti ai lavori ed utenti. Vari smartphone dei due brand compaiono in entrambe le fazioni mentre in Cina la HydrogenOS è stata sostituita completamente dalla ColorOS, UI proprietaria di OPPO.

Dopo aver unificato il software – anche se a livello Global c'è ancora la OxygenOS, che ha una nutrita schiera di appassionati – si procede all'unione anche dal lato dei punti vendita. Si tratta di un'ipotesi sul tavolo già novembre dello scorso anno, ma ora è stata concretizzata.

Gli smartphone OnePlus sono ufficialmente in vendita negli store fisici di OPPO in Cina: al momento l'espansione offline di OP è limitata alla patria e non sappiamo se ci saranno anche sviluppi internazionali.

Nel frattempo la casa di Pete Lau ha confermato che i dispositivi del brand sono acquistabili negli oltre 5.000 negozi di OPPO, in modo da entrare completamente anche nel settore offline. Ovviamente anche i servizi post-vendita sono uniti.

Nulla di nuovo su questo fronte: in varie occasioni OnePlus ha ribadito l'intenzione di intensificare la sua presenza in store fisici. Ora non resta che farci una domanda: aprirà uno store ufficiale OnePlus in Europa? Oppure OP ha intenzione di appoggiarsi al flagship store europeo di OPPO?

