OPPO e OnePlus potrebbero unire le forze anche con store fisici

La fusione tra OPPO e OnePlus è ormai cosa nota già da un pezzo e nel corse dei mesi sono state vagliate le ipotesi più disparate. Al momento il tutto si è concretizzato principalmente con un'unione software, anche se in occidente si continua e si continuerà ad utilizzare la OxygenOS (in Cina si è passati invece alla ColorOS a bordo dei dispositivi OP). Intanto sembra che le due compagnie abbiano anche altri piani in serbo e alcuni di questi potrebbero perfino portare a store fisici congiunti OPPO e OnePlus (anche se per ora si tratta esclusivamente di un'ipotesi).

OPPO e OnePlus: il legame tra i due brand si rafforzerà ancora e si pensa a store fisici

Il matrimonio tra OnePlus e OPPO ha generato reazioni contrastanti, specialmente da una parte degli appassionati della casa di Pete Lau. Comunque le cose si sono stabilizzate col passare del tempo anche grazie al fatto che non abbiamo assistito a stravolgimenti visibili e non ci sono stati “problemi” per gli utenti, in particolar modo per quanto riguarda il mercato occidentale (saldamente legato alla OxygenOS). Ora i due brand sarebbero pronti a fare l'ennesimo passo avanti: secondo quanto riportato da un noto leaker, OPPO e OnePlus sono intenzionati a fondere i rispettivi distributori offline nel corso del primo trimestre del 2022.

[Exclusive] In all likelihood, Oppo & OnePlus offline distributers will merge in Q1, 2022 (likely January). All sales and activities to follow suit. More discounts in offline market for both as well.

Feel free to retweet.#OPPO #OnePlus — Mukul Sharma (@stufflistings) November 25, 2021

Il motivo è presto detto: rafforzare i legami tra le due aziende ed affrontare la concorrenza anche nel segmento offline. Anche se in Cina sia OnePlus che OPPO possono vantare di vari punti vendita, al momento si tratta comunque di realtà separate. Per ora le indiscrezioni parlano solo della fusione dei distributori offline e non è dato di sapere se le cose si faranno ancora più piccanti. Dal canto nostro non possiamo non pensare all'ipotesi di vedere, nel futuro, degli store fisici congiunti con prodotti OPPO e OnePlus. Un passo avanti importante ed un ennesimo consolidamento del legame tra i due brand. Ma sarà davvero così? Come al solito in questi casi restiamo in attesa di novità ufficiali!

