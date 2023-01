Huawei FreeBuds 5i disponibili in Italia: risparmia 20€ con questo Coupon

Dopo il lancio ufficiale e le prime prevendite, finalmente i nuovi auricolari true wireless del colosso tech cinese sono disponibili all'acquisto in Italia. Le Huawei FreeBuds 5i, TWC con ANC realizzate con una profonda attenzione all'audio, arrivano nello store ufficiale e sono subito in offerta con un codice sconto dedicato: ecco come fare per risparmiare 20€ sull'acquisto degli auricolari.

Huawei FreeBuds 5i in offerta lancio con Coupon su Huawei Store a meno di 80€

La compagnia asiatica annuncia la disponibilità in Italia di Huawei FreeBuds 5i, le nuove TWS con cancellazione attiva del rumore e certificazione Hi-Res. Da oggi disponibili sullo store ufficiale, gli auricolari true wireless ereditano la qualità del suono della gamma FreeBuds, a cui si uniscono nuove funzionalità per un'esperienza ancora più smart, versatile e connessa in più scenari (dal viaggio allo sport).

Gli auricolari hanno un peso di soli 4.9 grammi e sono leggere e comode da indossare (anche per un tempo prolungato). L'impermeabilità IP54 consente di ascoltare musica durante lo sport, senza alcun problema con il sudore o gli schizzi di pioggia. Dal lato dell'ascolto parliamo di una soluzione caratterizzata da un hardware potenze, algoritmi e codice LDAC HD ed effetti multi-EQ.

La cancellazione del rumore ANC a doppio microfono limita al minimo l'interferenza dei rumori ambientali; la cancellazione ibrida anche in chiamata, unita al design in-ear, è in grado di bloccare efficacemente i rumori ad alta frequenza in modo passivo e di captare i rumori all'interno del canale uditivo, non solo quelli esterni, fornendo così una profondità massima di ANC del rumore di 42 dB.

Per l'autonomia, abbiamo fino a 7.5 ore di ascolto di musica e fino a 28 ore tenendo anche conto della custodia di ricarica. Inoltre grazie alla funzione di ricarica veloce bastano solo 15 minuti per beneficiare di 4 ore di riproduzione audio.

Le nuove Huawei FreeBuds 5i sono disponibili da oggi in Italia: gli auricolari arrivano con custodia protettiva al prezzo di 99.9€. Inoltre è possibile ottenere uno sconto ulteriore di 20€ utilizzando il codice sconto AAFREEBUDS20 al checkout. E per un tocco di stile aggiuntivo, vi segnaliamo che le TWS sono acquistabili in tre colorazioni: Ceramic White, Nebula Black e Isle Blue.

