DIZO Watch D Pro e Ultra ufficiali con chiamate Bluetooth e cancellazione del rumore

Dizo, un brand di Realme TechLife, ha appena lanciato due nuovi smartwatch super economici e con funzione di chiamata Bluetooth con tanto di cancellazione del rumore per un'esperienza ottimizzata. Parliamo di DIZO Watch D Pro e Watch D Ultra. Ecco tutto quello che c'è da sapere!

DIZO Watch D Pro e Watch D Ultra: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Un design che ricorda un po' quello di Apple Watch, con un quadrante quadrato, dagli angoli arrotondati e rialzato, e un display curvo che conferisce al tutto un aspetto molto premium – nonostante il prezzo li inserisca entrambi nella fascia bassa del mercato. DIZO Watch D Pro e Watch D Ultra sono degli smartwatch economici ma ricchi dal punto di vista delle funzionalità.

DIZO Watch D Pro sfoggia un display da 1.85″ con luminosità di picco pari a 600 nit e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il dispositivo presenta un telaio in titanio, un cinturino in silicone ed è spinto da un processore D1 che garantisce animazioni fluide e un'interfaccia utente migliorata. Questo smartwatch offre le più comuni funzionalità di monitoraggio della salute e dello sport, alle quali aggiunge la funzione di chiamata Bluetooth ed offre persino la cancellazione del rumore in fase di chiamata.

Dall'altra parte, DIZO Watch D Ultra è dotato di un display AMOLED da 1.78″ con luminosità di picco di 500 nit, offre il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca e altre tecnologie di rilevamento per la salute. Anche questo smartwatch supporta le chiamate Bluetooth con cancellazione del rumore, ed è pertanto dotato di microfono e speaker.

DIZO Watch D Ultra e Watch D Pro – Disponibilità e prezzi

Sia DIZO Watch D Pro che Watch D Ultra sono stati lanciati in India. Qui, il primo potrà essere acquistato a partire dal 17 gennaio al prezzo di circa 30€ al cambio. Il secondo, invece, arriverà il 12 gennaio al prezzo di 3.299 rupie indiane, che corrispondono a circa 38€ al cambio. Non abbiamo dettagli sulla disponibilità in altri mercati, ma non si esclude la possibilità che entrambi gli smartwatch possano arrivare in Italia tramite store alternativi come AliExpress.

