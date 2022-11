Dizo Watch D Plus: tutto ciò di cui hai bisogno per monitorarti a 25€

Realme ha lanciato un nuovo smartwatch a marchio Dizo, si chiama Watch D Plus ed è un dispositivo completo che viene commercializzato ad un costo molto basso. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

Dizo Watch D Plus: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Disponibile nelle colorazioni Classic Black, Silver Grey e Deep Blue, Dizo Watch D Plus sfoggia un telaio in alluminio e un cinturino in silicone scambiabile. Lo smartwatch è dotato di un display da 1,85″ in vetro temperato curvo che può raggiungere una luminosità massima di 550 nits ed offre una risoluzione di 240 × 280 pixel. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra oltre 150 stili disponibili.

Dizo Watch D Plus è resistente all'acqua fino a 30 metri, è compatibile anche con gli iPhone e offre più di cento modalità sport, tra cui corsa, camminata, ciclismo, yoga, escursionismo, crossfit, danza e molto altro. Altre funzionalità per il monitoraggio della salute includono un cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, del sonno e del ciclo mestruale.

Lo smartwatch presenta, infine, una batteria da 300 mAh che garantisce fino a 15 giorni di autonomia e impiega circa 2 ore per una ricarica completa.

Dizo Watch D Plus – Disponibilità e prezzo

Dizo Watch D Plus sarà disponibile in India a partire dal prossimo 15 Novembre al prezzo di 1.999 rupie, ovvero circa 25€ al cambio. Al momento non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

