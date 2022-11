Xiaomi presenta la lavatrice Mijia che risparmia acqua e si pulisce da sola

Xiaomi ha lanciato in questi giorni sul mercato cinese un nuovo modello della lavatrice MIJIA Pulsator Washing Machine da 10 Kg che sfrutta per la prima volta una modalità autopulente in grado di sanificare velocemente il dispositivo.

MIJIA Pulsator Washing Machine è la nuova lavatrice da 10 Kg di Xiaomi con carico dall'alto

I cambiamenti rispetto al modello dello scorso anno non sono tantissimi: la lavatrice MIJIA Pulsator Washing Machine di Xiaomi continua ad offrire una capacità da 10 Kg, dieci diverse modalità di lavaggio e la possibilità di regolare automaticamente il livello di acqua richiesto in base al numero di indumenti da lavare.

La lavatrice sfrutta un motore pulsante a cinque lame, migliorando così la potenza del flusso dell'acqua che potrà eliminare anche le macchie più ostinate in modo più semplice e veloce. Per le famiglie numerose, per esempio, con un solo ciclo questo dispositivo potrà pulire in modo efficiente fino a 45 indumenti.

Tuttavia, la grande particolarità di questa lavatrice è la sua modalità autopulente, introdotta per la prima volta in questa serie di prodotti. Grazie a questa funzione i cilindri interni ed esterni vengono puliti da un flusso d'acqua ad alta velocità, mentre l'asciugatura del tubo elimina l'umidità e la possibilità che si vengano a creare muffe o batteri.

La lavatrice Xiaomi MIJIA Pulsator Washing Machine è disponibile in Cina, tramite il sito ufficiale e gli shop online più popolari, al prezzo promozionale di lancio di 899 yuan (circa 125€). Tuttavia, a breve il prezzo tornerà a salire a 1099 yuan (circa 152€).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il