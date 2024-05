SU7 vende più del previsto: Xiaomi parla già della prossima auto

Sta superando le aspettative il successo commerciale della Xiaomi SU7, i cui numeri di vendita stanno raggiungendo volumi superiori a quelli inizialmente previsti. La divisione automobilistica della compagnia cinese sta rafforzando la sua catena di produzione in modo da soddisfare la domanda, con numeri che dovrebbero aumentare da 100.000 a 120.000 unità nel corso del 2024. Sulla scia di tale traguardo, Xiaomi ha colto la palla al balzo per parlare ufficialmente per la prima volta di quella che sarà la sua seconda auto EV.

Xiaomi SU7, salgono le previsioni di vendita per il 2024, prime info ufficiali sulla seconda auto

Passare da 100.000 a 120.000 sarebbe un aumento del +20%, per un consenso che ha già raggiunto gli 88.063 ordini bloccati a fine aprile, stando a Xiaomi, con tempi d’attesa che possono toccare anche le 30 settimane per i modelli più richiesti.

A partire da giugno, Xiaomi EV raddoppierà la sua produzione con l’obiettivo di realizzare circa 20.000 auto al mese: inizialmente era previsto che la 10.000esima SU7 venisse consegnata a giugno, ma già a maggio è stata superata quella cifra. Entro fine 2024 la rete di vendita toccherà i 219 negozi e 143 centri d’assistenza in tutta la Cina, in vista di vendite che potrebbero salire a 240.000 unità nel 2025 e 348.000 nel 2026.

Xiaomi SU7 è stata lanciata in più versioni, un po’ come avviene solitamente per gli smartphone: SU7, SU7 Pro ed SU7 Max, rispettivamente a 215.900, 245.9000 e 299.900 CNY, circa 27.559, 31.388 e 39.026€. Di questi, durante una conferenza sugli utili il presidente Lu Weibing ha specificato che SU7 Max rappresenta oltre il 40% delle vendite, col restante 60% diviso a metà fra SU7 ed SU7 Pro.

Alla conferenza, egli ha confermato le indiscrezioni secondo cui Xiaomi sarebbe al lavoro su quello che sarà il suo prossimo veicolo. Per ora è concentrata sulla SU7, ma all’orizzonte ci sarebbe un SUV elettrico in stile Tesla ma anche un’auto più economica di SU7.

