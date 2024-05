Xiaomi SU7 è un tale successo che dovrà lavorare il doppio per accontentare tutti

Sono state superate le 10.000 consegne per la Xiaomi SU7, che soltanto nel mese di aprile ha venduto 7.058 modelli diventando in pochissimo tempo l’ottavo produttore di auto elettriche in Cina superando il marchio Avatr del colosso statale Chongqing Changan. E adesso la compagnia cinese si ritrova “costretta” a dover rivedere la sua attività e dover aumentare la produzione per soddisfare la domanda.

Il boom di vendite di Xiaomi SU7

We've just delivered our 10,000th #XiaomiSU7 – a remarkable feat in just 43 days since the first delivery on April 3rd.



Congratulations to a 26-year-old tech entrepreneur from Wuxi, Jiangsu for having that honor, and thank you for being part of this drive forward! pic.twitter.com/ZgY6CTl5uu — Lei Jun (@leijun) May 15, 2024

La prima auto elettrica di Xiaomi è disponibile in tre modelli: SU7, SU7 Pro e SU7 Max, con prezzi di listino che partono da 215.900, 245.9000 e 299.900 CNY, l’equivalente di 27.559, 31.388 e 39.026€. Le loro vendite hanno posto la società in diretta competizione con un marchio storico come Volkswagen, che in Cina ha venduto oltre 13.000 veicoli elettrici; in prima posizione troviamo per distacco BYD con oltre 120.000 unità, mentre Tesla ha fatto meglio di Xiaomi con oltre 31.000 unità.

Xiaomi si è inserita nell’industria automobilistica nazionale in un contesto non facile: il mercato delle auto EV in Cina è estremamente competitivo, e ci sono talmente tante aziende al punto che il governo è dovuto intervenire per limitarne la nascita di nuove ed evitare che il sovraffollamento provocasse una guerra dei prezzi che avrebbe finito per intaccare aziende e consumatori.

A partire da giugno, Xiaomi raddoppierà la produzione per poter soddisfare la crescente domanda, passando da 8 a 16 ore giornaliere per un totale di quasi 20.000 auto al mese; in precedenza, il CEO Lei Jun aveva dichiarato che la sua compagnia fosse capace di realizzare 40 Xiaomi SU7 ogni ora per una media di 1 veicolo ogni 76 secondi. L’hub principale sarà quello di Yizhuang, nei pressi di Pechino, con una fabbrica che arriverà a produrre 300.000 veicoli all’anno.

Xiaomi prevede che il 2024 si concluda con 100.000 unità vendite per una media di oltre 11.000 al mese, e gli addetti ai lavori affermano che nel 2025 potrebbero salire a 240.000 e nel 2026 a 348.000 unità. Lei Jun ha spiegato perché l’insuccesso di Apple li abbia favoriti, e sono già partite indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la seconda auto Xiaomi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le