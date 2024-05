ENGWE P1 debutta in offerta lancio: Coupon + set di accessori in regalo!

ENGWE P1 è la nuova bici elettrica (di tipo BMX) del brand, subito disponibile in offerta lancio con codice sconto e accessori in regalo: un veicolo perfetto per muoversi agilmente in città, caratterizzato da un look stiloso, una buona autonomia e non solo!

Codice sconto ENGWE P1: la nuova BMX elettrica arriva su Geekbuying, subito in promozione

Crediti: ENGWE

Come anticipato poco sopra, ENGWE P1 è una modello in stile BMX, una bici elettrica compatta equipaggiata con un motore brushless da 250W. La batteria da 36V 13Ah permette di beneficiare di un’autonomia fino a 47 km (oppure fino a 100 km in modalità assistita). Il veicolo monta pneumatici da 20 x 2.3″ ed è dotato anche di un pratico display LCD per visualizzare tutti i parametri durante gli spostamenti. Tra le altre caratteristiche troviamo un sistema con sospensione anteriore, freni a disco, un cambio Shimano a 7 velocità ed un corpo pieghevole (che consente di trasportare l’e-bike con facilità).

Crediti: ENGW

La nuova bici elettrica ENGWE P1 debutta in offerta lampo su Geekbuying ma i vantaggi non finiscono qui: grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende ancora (a 639€) ed è presente anche un set di accessori in regalo (che comprende anche una pratica borsa da 7 litri di capienza). Infine segnaliamo che il veicolo è spedito direttamente dai magazzini europei dello store (gratuitamente). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le