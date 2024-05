Apple: questa roadmap svela i piani per i primi pieghevoli

Quando vedremo il primo pieghevole Apple? È un quesito non di facile risposta, perché in quel di Cupertino si è soliti non seguire i trend di mercato preferendo seguire la propria strada. Sono anni che aziende come Samsung, Huawei, Xiaomi e le varie OPPO, vivo e OnePlus realizzano i propri smartphone pieghevoli, inseguendo quello che è un trend in crescita ma che sembra aspettare Apple per vedere un vero boom delle vendite. E mentre ci si interroga su quando nascerà il primo foldable della mela, trapela in rete una presunta roadmap.

Ecco quando appariranno i primi prodotti pieghevoli targati Apple

Here is the progress of Apple's foldable devices:



– Small-scale production in 2025

– Large-scale supply in 2026

– 65 million units in 2027

– 100 million units in 2028

– Expected public release by late 2025 or early 2026

– Two specifications available: 7.9 inches & 8.3 inches — J. Reve (@Revegnus1) May 14, 2024

Ne parla Revegnus, leaker che si è rivelato molto affidabile e preciso nelle sue indiscrezioni, affermando che il primo pieghevole Apple sarebbe previsto fra fine 2025 e inizio 2026. Il prossimo anno sarebbe quello in cui ne verrebbe avviata la produzione preliminare, destinata ad aumentare su larga scala nel 2026, anno in cui le vendite dovrebbero aumentare. Parlando di numeri, si prevede che nel 2027 ne sarebbero vendute 65 milioni di unità, destinate a salire a 100 milioni nel successivo 2028.

Se ve lo steste chiedendo, il primo pieghevole Apple non parrebbe essere uno smartphone bensì un tablet della linea iPad, con due diagonali indicate dal leaker, 7,9″ e 8,3″; non è però chiaro se ci saranno due modelli o se queste siano le due dimensioni che Apple starebbe testando in vista di finalizzarne una sola. Tuttavia, è anche vero che lo stesso Revegnus ha più volte pubblicato un’altra roadmap con tutte le prossime novità di casa Apple, e fra queste troviamo sia un iPad che un iPhone pieghevole, seppur siano indicate diagonali diverse da queste.

Attenzione ai cambi di programma, a cui recentemente Apple stessa ci ha abituati cancellando la sua auto elettrica e il primo Apple Watch MicroLED: si vocifera che lo sviluppo del primo iPhone pieghevole si starebbe rivelando più complesso del previsto, senza contare le voci attorno al primo MacBook pieghevole.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le