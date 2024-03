Apple tentenna: si teme la cancellazione dell’iPhone pieghevole

Non tutti sanno che nel dietro le quinte di Apple esiste già un iPhone pieghevole. O meglio, ne esistono più versioni, o almeno è quanto si vocifera fra addetti ai lavori: il colosso di Cupertino avrebbe realizzato più prototipi di quello che sarebbe il suo primo melafonino capace di piegarsi in due. Ma mentre Samsung, Google, Huawei, Xiaomi e compagnia varia hanno già fatto il loro ingresso nel settore dei pieghevoli, Apple si sta dimostrando piuttosto restia nel fare altrettanto. E dopo i vari dubbi apparsi in rete, adesso si teme che l’azienda stia addirittura valutando la cancellazione del progetto.

iPhone pieghevole: Apple non vuole affrettare i tempi, ma si rischia la cancellazione

Di sicuro questo non è il periodo migliore per Apple se si parla di sperimentazione verso nuove tipologie di prodotti. Prima è trapelata la notizia della cancellazione della sua auto elettrica, poi è stato il turno dell’abbandono dell’Apple Watch MicroLED, per una compagnia che dà la sensazione di faticare nell’affacciarsi verso nuove direzioni per i suoi prodotti. Certo, il lancio di Apple Vision Pro potrebbe dare la sensazione opposta, anche se i dubbi sull’effettiva utilità di un visore del genere rimangono.

Lo stesso si può dire per gli smartphone pieghevoli, che nonostante siano in costante aumento nelle vendite faticano a trovare il favore del grande pubblico, fra prezzi salati e tecnologie ancora in fase di rifinitura. Forse è proprio questo il motivo per cui Apple non sta scalpitando per lanciare il suo iPhone pieghevole, in un mercato dove spesso si corre per arrivare primi ma senza troppa concretezza.

Nelle ultime settimane, però, i dubbi sul progetto foldable di Apple si sono intensificati, e se inizialmente si credeva che il 2026 sarebbe stato l’anno del debutto i rumor hanno spostato la finestra temporale al 2027. Tuttavia, le ultime indiscrezioni sono ancora più pessimiste: a causa dei problemi riscontrati, il timore è che Apple potrebbe rinviarlo a tempo indefinito se non addirittura cancellarlo.

Il motivo? Secondo Apple, la tecnologia non sarebbe ancora matura e comporterebbe troppi compromessi per poter soddisfare gli elevati standard qualitativi della società gestita da Tim Cook. In particolare la famigerata piega del display, che anche se è stata migliorata nel tempo è ancora visibile a occhio nudo, ma anche e soprattutto la fragilità di questa tipologia di schermi: fonti interne riportano che i display forniti da Samsung sarebbero “rotti dopo pochi giorni“.

Nella testa degli ingegneri di Apple c’è uno smartphone dallo schermo più piatto possibile e privo di piega, e per questo starebbero studiando l’utilizzo di nuovi materiali. Sulla base delle indiscrezioni circolate, il melafonino pieghevole avrebbe uno schermo esterno da 6″ e uno interno da 8″, ma in ballo ci sarebbe anche il primo iPad pieghevole.

