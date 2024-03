Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) ufficiale: annunciati i prezzi

Dopo la miriade di indiscrezioni delle scorse settimane, il colosso tecnologico asiatico a presentato a sorpresa il suo nuovo tablet di fascia media, senza clamore né annunci in pompa magna. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) ancora una volta è ufficiale dopo la sua prima versione e il seguito del 2022: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: Samsung

Come visto anche dai leak, il “nuovo” Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) non cambia assolutamente le carte in tavola per quanto riguarda il design, ma si concentra su parte delle specifiche tecniche e sull’offrire delle nuove colorazioni. Il tablet ha debuttato nelle versioni Gray e Mint, ma le immagini mostrano anche una versione Pink (forse in arrivo successivamente o in base al mercato di riferimento). Il display è nuovamente un pannello LCD da 10,4″, in confezione è presente la S-Pen, c’è una batteria da 7.040 mAh e non mancano sia la versione solo WiFi che quella con connettività 4G LTE.

Troviamo la presenza di un chipset octa-core con CPU octa-core (4 x 2,4 GHz + 4 x 2,0 GHz) ma non ne conosciamo il nome: dovrebbe trattarsi di una soluzione Exynos 1280, ben diversa dallo Snapdragon 720G della versione 2022. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) è disponibile in Regno Unito al prezzo di 349£ per la variante da 4/64 GB, salendo a 379£ per quella da 4/128 GB. Stando ai leak, il prezzo in Europa ammonterebbe a 429€ e 489€ per le versioni Wi-Fi e 459€ e 519€ per quelle LTE.

Crediti: Samsung

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) – Scheda tecnica

dimensioni di 244,5 x 154,3 x 7 mm per un peso di 467 grammi

display LCD da 10,4″ WUXGA+ (2.000 x 1.200 pixel) a 60 Hz

da (2.000 x 1.200 pixel) a 60 Hz Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC Samsung Exynos 1280 a 5 nm

a 5 nm CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2 GHz A55)

GPU Mali-G68 MP4

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 7.040 mAh con ricarica da 15W

con ricarica da fotocamera da 8 MP

selfie camera da 5 MP

connettività 4G LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, Speaker stereo, Type-C, GPS, mini jack 3.5 mm

Android 14 con One UI 6.1

