Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 appare in foto: specifiche e prezzi

Dopo il lancio della versione 2022, quest’anno dovrebbe debuttare una nuova incarnazione di uno dei tablet mid-range del colosso tech asiatico. Stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 già protagonista di alcune indiscrezioni ed ora sotto i riflettori che il possibile prezzo in Europa: ecco quanto costerà – secondo i leak – l’ultima versione del dispositivo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024: trapela il prezzo per l’Europa

Il prossimo Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 si presenterà come un upgrade della versione 2022: non sappiamo ancora i dettagli precisi, ma pare che avremo un SoC Exynos 1280, il medesimo pannello da 10,4″ dei predecessori e la connettività 4G LTE opzionale. Oltre ai colori Chiffon Pink e Oxford Gray ci sarebbe anche l’aggiunta di una variante Light Green.

Sono apparsi in rete anche i possibili prezzi per l’Europa di Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 ma è bene tenere a mente che questi potrebbero variare in base al paese. Il tablet dovrebbe partire da 429€ per la versione da 4/64 GB, per un massimo di 489€ (4/128 GB); in entrambi i casi si tratterebbe delle versioni WiFi. Come anticipato poco sopra ci sarebbe anche un modello LTE, in questo caso a 459€ e 519€ (4/64 GB e 4/128 GB).

Cosa aspettarsi dalla nuova versione del tablet mid-range

dimensioni di 244,5 x 154,3 x 7 mm per un peso di 465/467 grammi

display LCD da 10,4″ WUXGA+ (2.000 x 1.200 pixel) a 60 Hz

da (2.000 x 1.200 pixel) a 60 Hz Lettore d’impronte digitali laterale (assente nei modelli precedenti)

Raffreddamento passivo

SoC Samsung Exynos 1280 a 5 nm

a 5 nm CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2 GHz A55)

GPU Mali-G68 MP4

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di storage UFS 2.2

di storage UFS 2.2 batteria da 7.000 mAh con ricarica da 15W

con ricarica da fotocamera da 8 MP

selfie camera da 5 MP

connettività 4G LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, Speaker stereo, Type-C, GPS

Android 14 con One UI 6.1

