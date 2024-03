iPad Pro/Air 2024: nuovo display, fra cornici e visibilità all’aperto

Tolte le incertezze sulla data di rilascio, iPad Pro e iPad Air stanno per ripresentarsi sugli scaffali con nuovi modelli, ed Apple vuole proporre dei tablet che abbiano un display migliore rispetto alle scorse generazioni. Sappiamo già che Cupertino vuole introdurre per la prima volta la tecnologia OLED sui modelli più avanzati della gamma Pro, mentre per quelli della gamma Air ci sarebbe ancora da attendere, ma sia i futuri iPad Pro che iPad Air condivideranno delle migliori tecniche.

Ecco come Apple rinnoverà lo schermo dei prossimi iPad Pro e iPad Air

Crediti: MacRumors

La novità condivisa sarebbe la possibilità di avere due varianti per iPad Pro e iPad Air 2024, con schermo lucido o opaco. Non è però chiaro cosa si intenda con “opaco”, cioè se Apple abbia deciso o meno di crearne una versione con rivestimento anti-riflesso (come quello del monitor Apple Pro Display XDR). Questa novità potrebbe anticipare i futuri iPhone 17, che si vocifera avranno lo stesso trattamento del display di Samsung Galaxy s24 Ultra.

C’è poi una novità che riguarderebbe unicamente iPad Pro 2024, ovvero la riduzione delle cornici: il modello da 11″ avrà cornici con uno spessore di 7,12 mm, mentre quello da 12,9″ di 7,08 mm (escludendo il frame metallico che vi è attorno). Se così fosse, sarebbe una riduzione del 10/15% rispetto ai modelli precedenti, e anche in questo caso sarebbe una novità che ritroveremmo sui prossimi iPhone 16.

I nuovi iPad Pro avranno diverse novità dalla loro: saranno più sottili grazie ai pannelli OLED, avranno un design rinnovato della fotocamera, chip Apple M3, fotocamera frontale posta in orizzontale, ricarica wireless MagSafe e nuovi accessori, fra Magic Keyboard ed Apple Pencil.

