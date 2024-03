iPhone 17 come Samsung Galaxy S24 Ultra: Apple vuole migliorarne il display

Per alcuni è l’arma principale di Samsung Galaxy S24 Ultra: mi riferisco al suo display, anche da noi lodato nella sua recensione e che potrebbe ispirare la futura serie iPhone 17. Ci vorrebbe ancora un po’ di tempo, ma la futura generazione di melafonini firmati Apple dovrebbe introdurre delle novità hardware ereditate proprio dall’attuale top di gamma Samsung.

iPhone 17 erediterà gli avanzamenti del display di Samsung Galaxy S24 Ultra

Crediti: Apple

Il vetro protettivo che sta di fronte agli schermi di iPhone 15 si chiama Ceramic Shield, sviluppato in collaborazione con Corning (creatrice del Gorilla Glass), e ha una resistenza in linea con quella della stragrande maggioranza dei telefoni in commercio. Con l’avvento di iPhone 17, si vocifera che Apple adotterà un vetro in stile Gorilla Glass Armor, con quello che il leak definisce uno “strato anti-riflesso super duro” e “più resistente ai graffi di quanto si pensi“.

Una definizione che ricorda proprio quella del Gorilla Glass Armor di Samsung Galaxy S24 Ultra, che nei test appositi ha dimostrato una resistenza mai vista prima su uno smartphone venduto su larga scala. Come afferma l’azienda, è 4 volte più resistente ai graffi così come meno riflettente del 75% rispetto al vetro tradizionale.

Apple avrebbe già ricevuto le componenti necessarie per implementare la nuova tecnologia, ma non abbastanza in tempo per poterla introdurre già con la prossima serie iPhone 16 e quindi costretta ad attendere la generazione successiva. A proposito di display, i rumor suggeriscono anche che iPhone 17 e 17 Plus avranno una tecnologia molto apprezzata solitamente esclusiva dei modelli Pro e Pro Max, così come un cambiamento storico.

