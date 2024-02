iPhone 17: una funzione molto apprezzata arriverà anche sui modelli base e Plus

Il 2025 potrebbe essere finalmente l’anno in cui una delle funzionalità più apprezzate dei modelli Pro e Pro Max di iPhone arriveranno anche sulle versioni base e Plus. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i display degli iPhone 17 riceveranno finalmente un tanto atteso upgrade che rimetterà in pari le funzionalità su tutti i modelli di smartphone di Apple.

iPhone 17 (base e Plus) avrà finalmente il display ProMotion e Always-On

Crediti: Apple

Secondo le informazioni riportate dal magazine coreano The Elec, sarà l’azienda cinese BOE a fornire i pannelli LTPO ad Apple per la serie di iPhone 17, con la speranza che la produzione possa raggiungere una quantità tale da non dover necessariamente chiedere supporto a Samsung ed LG. La novità, però, sarà rappresentata dalle novità in arrivo anche sui modelli base.

Le indiscrezioni, infatti, suggeriscono che iPhone 17 e iPhone 17 Plus guadagneranno finalmente il supporto per la tecnologia ProMotion con display in grado di raggiungere un refresh rate di 1 Hz, in modo da sbloccare allo stesso tempo la modalità Always-On che sta diventando sempre più importante nelle ultime versioni di iOS.

