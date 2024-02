Samsung Galaxy A55 e A35 praticamente ufficiali: foto, specifiche, data e prezzi

Aggiornamento 27/02: nuove informazioni ci parlano di data e prezzi di Samsung Galaxy A55 e A35, le trovate all’interno dell’articolo.

Non hanno ancora una data di presentazione, ma non sembra mancare più molto per conoscere a tutti gli effetti i nuovi Samsung Galaxy A55 e A35. Con la nuova generazione ufficialmente partita e inaugurata con la serie top di gamma Galaxy S24, la compagnia si appresta a fare altrettanto anche per la fascia media, offrendo al pubblico i nuovi esponenti principali del suo catalogo mid-range.

Sappiamo praticamente tutto sui prossimi Samsung Galaxy A55 e A35

Che il lancio di Samsung Galaxy A55 e A35 sia vicino lo si nota dalla quantità di leak comparsi in rete, in particolar modo l’ultimo pubblicato dal noto leaker Evan Blass aka Evleaks. Un leak che riguarda nuovamente le immagini render dei due smartphone, questa volta visibili senza watermark e in alta qualità, in tutte le colorazioni disponibili; immagini che comprendono anche quelle relative alle cover ufficiali, che ci permettono di vederli da più angolazioni.

Per chi non li conoscesse ancora, sia Galaxy A55 che A35 avranno uno schermo Infinity-O, denominazione commerciale che Samsung utilizza per indicare i display con punch-hole centrale, con la serie A3x che quindi abbandona l’ormai anacronistico notch; per quanto riguarda la serie A5x, l’altra novità è l’adozione di un frame in metallo e non più in plastica.

Entrambi gli smartphone adottano la cosiddetta Key Island per ospitare i tasti fisici laterali, saranno disponibili nelle quattro colorazioni Nero, Verde, Rosa e Bianco e dovrebbero avere sicurezza Samsung Knox e certificazione IP67 contro liquidi e polvere. Per quanto riguarda le altre specifiche, si parla di batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 25W, speaker stereo, Samsung Pay, Exynos 1480 per A55 e Exynos 1380 per A35, memorie da 8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM con slot microSD, fotocamera da 50+12/8+5 MP con OIS, ultra-grandangolare e macro, software Android 14 e One UI 6, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e USB-C.

Galaxy A35 and Galaxy A55 are going to be available in Euro retail starting from March 11. — Roland Quandt (@rquandt) February 26, 2024

Secondo il leaker Roland Quandt, i due smartphone saranno disponibili all’acquisto in Europa dall’11 marzo. Ricordando che Galaxy A34 e A54 vennero lanciati in Italia rispettivamente a 399€/469€ e 499/569€, si vocifera che i prezzi di vendita in Europa di Samsung Galaxy A55 e A35 potrebbero essere più bassi:

Samsung Galaxy A35 6/128 GB: 379€ 8/256 GB: 449€

Samsung Galaxy A55 8/128 GB: 479€ 8/256 GB: 529€



