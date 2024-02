Al MWC 2024 c’è anche Dynamic 1, il cane robot di Tecno

Durante la fiera di Barcellona, Tecno ha alzato il sipario su una novità tech molto particolare: la compagnia asiatica ha lanciato il guanto di sfida a Boston Dynamics, Xiaomi e OPPO con il suo primo cane robot. Tecno Dynamic 1 debutta al MWC 2024: un ospita quadrupede d’eccezione, ovviamente basato sull’intelligenza artificiale (il trend dell’ultimo periodo).

Tecno Dynamic 1 ufficiale al MWC 2024: il cane robot che sfida Xiaomi e OPPO

Il primo brand cinese che si è cimentato nell’impresa di emulare Boston Dynamics è stato Xiaomi, con il suo CyberDog (seguito anche dea CyberDog 2, lanciato nel 2023). Anche OPPO ha presentato la sua soluzione, QRIC. Ora nella cornice del MWC 2024 è il turno della rivale Tecno con Dynamic 1: il primo cane robot dell’azienda si ispira al pastore tedesco e nasce con lo scopo di intrattenere ed assistere l’utente. Il dispositivo ha una coppia massima pari a 45 Nm/kg ed è in grado di salire le scale senza il minimo sforzo, di inchinarsi e dare la zampa. Grazie alla tecnologia AI HyperSense Fusion e alla telecamera di profondità Intel Realm Sense D430 è capace di riconoscere ed evitare gli ostacoli, muovendosi con la massima stabilità.

Tra le altre caratteristiche troviamo una CPU ARM octa-core (non specificata), 64 GB di storage, WiFi 6, Bluetooth 5.2, sensori IR, una batteria rimovibile da 15.000 mAh (per un’autonomia di 90 minuti) ed una pratica app per smartphone con cui gestire il tutto. Per quanto riguarda prezzo e uscita, al momento Tecno Dynamic 1 è un concept ma è probabile che rimarrà tale.

Tra le altre novità di Tecno al MWC 2024 segnaliamo la presenza della console portatile Pocket Go, in combinazione con gli occhiali AR Pocket Vision. Inoltre tra gli stand della fiera tech c’è anche Phantom Ultimate, il rollable del brand presentato lo scorso agosto (come concept).

