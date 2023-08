Tecno Phantom Ultimate ufficiale: i rollable phone non sono morti… ?

Negli ultimi anni abbiamo potuto apprezzare le capacità di Tecno, che con la sua serie Phantom è solita introdurre al pubblico le sue tecnologie più evolute. Per esempio Tecno Phantom X2 Pro, il primo smartphone moderno dotato di fotocamera retrattile, e non mancano modelli pieghevoli come Phantom V Fold e Phantom V Flip. A questi si aggiunge adesso Tecno Phantom Ultimate, terminale che riporta sotto i riflettori il concetto di rollable phone.

Tecno mostra le sue capacità tecnologiche con il rollable Phantom Ultimate

I rollable phone sono un nuovo tipo di smartphone che presenta un display che può essere arrotolato per aumentare o ridurre le dimensioni del dispositivo. Questo offre una serie di vantaggi: innanzitutto, quando il display è completamente esteso, è possibile visualizzare più contenuti contemporaneamente, migliorando produttività e multitasking. In secondo luogo, i rollable phone sono più portatili quando non in uso, e questo li rende più facili da portare con sé in borsa o in tasca.

Premendo il tasto sul frame superiore, lo schermo OLED LTPO On-cell di Tecno Phantom Ultimate passa da 6,55″ a 7,11″ (2.296 x 1.596 pixel con copertura DCI-P3 100%) in circa 1,2-1,3 secondi grazie al motore a trazione singola che muove il tutto. Inoltre, da “chiuso” è spesso 9,93 mm e ha un second display posteriore utile per visualizzare orario e notifiche.

Per il momento, però, Tecno Phantom Ultimate rimane solamente un concept che non è destinato alla commercializzazione, come tutti i rollable phone visti finora, segno che la tecnologia non è ancora pronta per il pubblico e non è dato sapere se e quando lo sarà. Fra l'altro, non è il primo smartphone del genere che l'azienda svela pubblicamente: non dimentichiamo il folle concept chiamato Tecno Phantom Vision V.

