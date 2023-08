Mate 60 Pro vi ha deluso? Preparatevi per Huawei Mate 60 Pro+ e Porsche Design

A quanto pare, non è finita qui: dopo aver scoperto Mate 60 e Mate 60 Pro, Huawei si starebbe preparando a lanciare altri due modelli, cioè Mate 60 Pro+ e Mate RS Porsche Design. A dirlo è il leaker cinese FixedFocusDigital, che su Weibo ha svelato che la gamma Mate 60 sarà completa quanto quella degli anni passati, in barba al ban USA.

Cosa sappiamo sugli inediti Huawei Mate 60 Pro+ e Mate 60 RS Posche Design

Ad accompagnare queste voci di corridoio c'è una presunta immagine render che raffigurerebbe Huawei Mate 60 Pro+ e le sue differenze visive rispetto ai due modelli visti finora. L'immagine sarebbe parzialmente confermata da una foto dal vivo proveniente da quella che sembrerebbe la catena di produzione dello smartphone. Nella foto in questione vediamo quelle che sarebbero le scocche della variante Pro+, con due colorazioni inedite Bianco/Nero e quella che sembra essere una sorta di Azzurro/Grigio.

Le differenze di Huawei Mate 60 Pro+ sarebbero sia davanti che dietro. Nella parte frontale, lo schermo accoglierebbe un punch-hole ancora più estremo con ben quattro fori. I tre fori di Mate 60 e 60 Pro servono ad accogliere selfie camera e i sensori per il riconoscimento facciale 3D, quindi non è dato sapere a cosa serva un foro in più: che Huawei abbia inserito una fotocamera aggiuntiva, magari con lente ultra-grandangolare? A ogni modo, diamo per scontato che anche in questo caso sarà possibile camuffarlo.

Nella parte posteriore, oltre al cambio di colorazione, il modulo fotografico accogliere non tre bensì 5 fotocamere, una scelta che si rifarebbe alla serie Mate 40, dove i modelli base e Pro avevano 3 sensori mentre Pro+ ne aveva 5. Non ne conosciamo le specifiche, ma possiamo presumere l'aggiunta di un teleobiettivo e magari un sensore ToF per l'acquisizione di profondità.

Non ci sono immagini che ne testimonierebbero l'esistenza, ma i rumor menzionano anche l'esistenza di una presunta variante Huawei Mate 60 RS Porsche Design. Se così fosse, potrebbe essere l'ultima a vedere la luce del giorno, visti i rumor attorno alla partnership con Porsche. Nonostante la comparsa di due modelli più premium potrebbe risollevare gli animi di chi è rimasto deluso dalla mancanza di avanguardia di Mate 60 Pro, vi ricordiamo che sarà molto difficile acquistarli.

