Samsung Galaxy Watch 5/5 Pro: parte l’aggiornamento One UI 5 Watch

A distanza di un anno dal loro debutto sugli scaffali, Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro stanno iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento One UI 5 Watch. Al momento del loro esordio, il firmware era basato su Wear OS 3.5 arricchita dall'interfaccia proprietaria One UI 4.5 Watch, a cui adesso segue l'ultima versione del software sviluppato dal team sud-coreano.

L'ultimo aggiornamento One UI 5 Watch sta arrivando a bordo di Samsung Galaxy Watch 5

One UI 5 Watch si basa su Wear OS 4, con un aggiornamento da circa 1,7 GB che porta con sé diverse novità, elencate nell'articolo dedicato. Per esempio l'aggiunta di nuovi quadranti e tile, la possibilità di impostare più immagini o video come quadranti e di creare e gestire cartelle nell'app drawer. Sotto l'aspetto salutistico, gli smartwatch hanno una migliore analisi del sonno, l'introduzione della Personalized Heart Rate Zone per adattarsi in base alle capacità fisiche dell'utente, notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, l'aggiunta della rilevazione delle cadute e una rinnovata modalità SOS.

Ci sono poi altre novità, come la rilevazione automatica delle sessioni di allenamento in bicicletta con possibilità di mappare il percorso, pairing con nuovi smartwatch senza dover ripristinare l'orologio, controllare il volume delle chiamate, usare la tastiera durante le chiamate e passare alla dettatura vocale tenendo premuto il tasto Home e l'aggiunta di nuove gesture (chiudere il pugno, raccogliere le dita e scuotere il polso).

Il roll-out è inizialmente partito in Stati Uniti e Corea del Sud, a quanto pare agli utenti che avevano fatto parte del programma di beta testing, pertanto potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che si affacci stabilmente anche in Europa.

